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如何讓電腦用 iPhone 上網？（Internet 共享）

買了iPhone手機、申請了3G無線上網功能之後，如果想讓手邊的筆記型電腦在帶出門時也可以透過3G無線網路來上網、收信的話，該怎麼做呢？

iPhone OS 3.0之後的版本，提供了「Internet 共享」的網路共用功能，我們可以直接用USB連接iPhone與電腦，或者讓電腦透過Bluetooth藍牙跟iPhone手機連上線後，再開啟iPhone中的「Internet 共享」功能後就可以讓電腦連上網囉。

以下先以Windows電腦與USB連線方式為例，如果你還沒安裝iTunes軟體要先安裝好，接好USB後再到iPhone裡面按幾下就可以囉。

延伸閱讀：如何讓電腦用「Android手機的3G無線網路」來上網？（以HTC Hero為例）

一、用USB或藍牙讓iPhone與電腦連線

iPhone可以提供透過USB接線或Bluetooth藍牙的方式，讓其他電腦共用iPhone手機的網路資源。如果你的電腦沒有藍牙的話，可以只用USB連接線的方式來連接電腦與iPhone，讓電腦直接使用iPhone來上網。（記得要開啟iPhone裡的3G網路連線）

二、安裝iTunes軟體

第1步  一般買了iPhone手機之後都會在電腦中安裝iTunes軟體來做開通與其他設定，如果你的電腦沒安裝iTunes軟體的話，記得要先安裝iTunes軟體之後才能讓電腦透過iPhone來連線上網。

下載iTunes軟體：按這裡

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第2步  用USB連接iPhone與你的電腦並安裝好iTunes軟體之後，我們可以在電腦的「裝置管理員」視窗中看到多出一個「Apple Mobile Device Ethernet」的東西，這就是讓我們用來讓電腦連上網用的網路裝置。

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三、在iPhone開啟網路共享功能

第1步  在iPhone首頁按一下「設定」圖示，進入設定頁面後，請點一下「一般」。

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第2步  然後再按一下「網路」，進入網路設定頁面後再按「Internet 共享」。

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第3步  在「Internet 共享」右邊的開關按一下，將它切換成「1」，開啟網路共享的功能。出現詢問視窗時，請依照你的使用需求，點選「僅使用USB」或「開啟Bluetooth」。

如果開啟Bluetooth藍牙功能，則可在使用USB線分享網路的同時，讓其他電腦（第二台電腦）透過藍牙分享出來的網路資源連線上網（類似IP分享器的機制）。

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第4步  設定好後，我們可以在Windows的網路連線裝置視窗中看到多出了一個「Apple Mobile Device Ethernet」的設備，這個就是讓我們連上網的網路裝置。只要你的iPhone有開啟3G網路並啟動「Internet 共享」功能之後，就可以讓你的電腦透過iPhone上網囉。

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較舊的留言
  1. 訪客 說道：
    04-23, 2017 at 下午 4:45.56

    如果裝了itunes電腦裝置管理員沒有顯示那個驅動該怎麼排解呢

    回覆
  2. kaiyu 說道：
    09-20, 2015 at 下午 9:03.48

    我的mac無法使用ＵＳＢ連線網路誒 為什麼 之前可以怎更新過後就毀了？

    回覆
  3. man 說道：
    11-06, 2012 at 上午 12:22.21

    請問連上wifi後是不是也能用網路分享給電腦?
    我的電腦突然不能連上搜尋到特定一個無限網路，但是i pod 依舊可以
    另外想請教我的NB怎麼了，現在該如何處理，有嘗試過修復重設，還是都不能連上搜尋到的特定無線網路，之前i pod 與NB都可以，現在只剩I POD可以連上!該如何處裡才能解決呢?

    回覆
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