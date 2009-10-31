買了iPhone手機、申請了3G無線上網功能之後，如果想讓手邊的筆記型電腦在帶出門時也可以透過3G無線網路來上網、收信的話，該怎麼做呢？

在iPhone OS 3.0之後的版本，提供了「Internet 共享」的網路共用功能，我們可以直接用USB連接iPhone與電腦，或者讓電腦透過Bluetooth藍牙跟iPhone手機連上線後，再開啟iPhone中的「Internet 共享」功能後就可以讓電腦連上網囉。

以下先以Windows電腦與USB連線方式為例，如果你還沒安裝iTunes軟體要先安裝好，接好USB後再到iPhone裡面按幾下就可以囉。

一、用USB或藍牙讓iPhone與電腦連線

iPhone可以提供透過USB接線或Bluetooth藍牙的方式，讓其他電腦共用iPhone手機的網路資源。如果你的電腦沒有藍牙的話，可以只用USB連接線的方式來連接電腦與iPhone，讓電腦直接使用iPhone來上網。（記得要開啟iPhone裡的3G網路連線）

二、安裝iTunes軟體

第1步 一般買了iPhone手機之後都會在電腦中安裝iTunes軟體來做開通與其他設定，如果你的電腦沒安裝iTunes軟體的話，記得要先安裝iTunes軟體之後才能讓電腦透過iPhone來連線上網。

第2步 用USB連接iPhone與你的電腦並安裝好iTunes軟體之後，我們可以在電腦的「裝置管理員」視窗中看到多出一個「Apple Mobile Device Ethernet」的東西，這就是讓我們用來讓電腦連上網用的網路裝置。

三、在iPhone開啟網路共享功能

第1步 在iPhone首頁按一下「設定」圖示，進入設定頁面後，請點一下「一般」。

第2步 然後再按一下「網路」，進入網路設定頁面後再按「Internet 共享」。

第3步 在「Internet 共享」右邊的開關按一下，將它切換成「1」，開啟網路共享的功能。出現詢問視窗時，請依照你的使用需求，點選「僅使用USB」或「開啟Bluetooth」。

如果開啟Bluetooth藍牙功能，則可在使用USB線分享網路的同時，讓其他電腦（第二台電腦）透過藍牙分享出來的網路資源連線上網（類似IP分享器的機制）。

第4步 設定好後，我們可以在Windows的網路連線裝置視窗中看到多出了一個「Apple Mobile Device Ethernet」的設備，這個就是讓我們連上網的網路裝置。只要你的iPhone有開啟3G網路並啟動「Internet 共享」功能之後，就可以讓你的電腦透過iPhone上網囉。