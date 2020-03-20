MediaHuman 將「油土伯」轉 MP3 的下載工具
「油土伯」是什麼？其實是 YouTube 或 YouTuber 的音譯啦很多人會唸成「You-To-Be」或「U吐逼」不過我都念 IKEA 跟 COSTCO。
好啦，
另外在音訊輸出的部分能自訂檔案名稱的自動命名規則如果原始影片標題有一堆表情符號的話也可選擇自動刪除檔名中的表情符號（看起來乾淨點）另外也可選擇聲音檔的位元率、音質與取樣率… 等設定或自動加入註解、演出者…等各種標籤資訊。
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MediaHuman 提供 Windows, Mac 與 Linux 多個平台的版本軟體很乾淨操作也簡單可免費使用但少部分進階功能需要付費啟用。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：MediaHuman YouTube to MP3 Converter
- 軟體版本：3.99.34
- 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
- 軟體性質：免費軟體（進階功能需付費啟用）
- 檔案大小：55.8 MB
- 系統支援：Windows, macOS, Linux
- 官方網站：MediaHuman
- 軟體下載：Download 下載
使用方法：
第1步 複製影片網址後在 MediaHuman 中按「貼上連結」按鈕。
第2步 按下載圖示即可開始下載…
第3步 其他設定與功能…
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