每個人都曾經有過的邊緣時期～「Home Fighter」一個用雙手互相攻擊的打鬥遊戲（iPhone, Android）

還記得當時年紀小因為太無聊自己一手拿著一個玩偶互相演戲或打鬥的畫面嗎？那可是每個人都曾經有過的邊緣時期啊！不過當時大概不會覺得自己很邊緣還會玩得很開心呢！小時候的快樂就是這麼樸實無華且枯燥。

而這款名為「Home Fighter」就是以此邊緣狀態來設計的搞怪遊戲，

雖然它看起來還是左右手各拿著玩具進行戰鬥但它不再讓玩家自己跟自己玩而是可以選擇要使用左手或右手另一隻手就由程式來控制。另外也開放 Battle 模式可讓兩位玩家來對打哦！

在與程式戰鬥的過程中若取得了勝利就可以累積經驗值來提升等級同時也可以獲得金幣獎勵如果打輸了則會倒扣經驗值。當存夠了金幣後就能去購買新的玩具每個玩具的 HP、Power 與 Speed 值都有不同的差異對戰時玩家可依個人的喜好來做選擇。

玩法很簡單在對戰時只要長按自己的玩具就可以儲蓄攻擊力在適當的時機放開手就能進行攻擊不過在蓄力的過程中要記得隨時上下移動來閃躲對方的攻擊避免自己先被 K.O. 才有勝利的機會唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Home Fighter

Home Fighter 軟體語言： 英文

英文 開發人員： hap Inc.

hap Inc. 官方網站： http://app.hap.ne.jp/

http://app.hap.ne.jp/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

首先會進行對戰練習按下「Practice Battle」後設定名稱與慣用手後按下「OK」。

接著從玩具箱中挑選玩具因為才剛開始所以只有一個可以選選擇後可看到它的各項能力值再按下「OK」確定選取。

按著自己的玩具不放就可以累積右上角的攻擊力。

適當時機放開手就可以進行攻擊損失對手的 HP 值！也要記得隨時上下移動來閃躲對方的攻擊哦！

最後 HP 值最先歸零的一方就算失敗玩家打贏的話就能獲得金幣獎勵了第一次的獎勵都比較豐厚。

只要有 200 枚金幣就可以到「Toy Store」購買新的玩具。

獲得新的玩具之後在挑戰前就可以有更多的選擇囉！每個玩具的能力值都不同可依需求來選擇。

每回合的對手也會不同跟尖叫雞對打會是什麼樣的光景呢？真是相當令人期待呢！XD