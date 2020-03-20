VintaCam 超有復古感的照片編輯器（iPhone, iPad）

你身體裡有住著一個老靈魂嗎？除了愛聽老歌、喜歡復古的穿衣風格、收集各種懷舊的物品外連照片編輯也特愛使用復古的濾鏡？那麼這款「VintaCam」你絕對會喜歡。

「VintaCam」有著超復古感的操作介面皮革的設計就先讓人眼睛為之一亮，

非常有質感！彩色濾鏡系列幾乎皆是以英文人名來命名像是 Alice、Amy、Clare、Darlen、Elle、Jasmine、Lisa……等彷彿為濾鏡添加了不同的個性也讓人好奇想要尋找那個專屬於自己的濾鏡。

若比起彩色你更愛黑白程式也支援一鍵切換為黑白濾鏡連同操作介面也會轉用黑色皮革雖然黑白濾鏡的數量看似沒有彩色的選擇性多不過每一款濾鏡都可再疊加上另外兩款的棕褐、老式濾鏡做出更多不同的復古味。

如果本身有選擇困難或是想要來點驚喜就可以使用隨機按鈕讓程式幫你選用濾鏡囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： VintaCam

VintaCam 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Paolo Bottigliero

Paolo Bottigliero 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.3 以上

iOS 10.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「VintaCam」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後可至「相簿」選取照片或使用「相機」拍照。接著就可以在最下方的濾鏡選單中挑選想要使用的濾鏡即點即用左右滑動可看到更多。

第2步 點擊正中間的大按鈕則可由程式隨機選取濾鏡效果。點擊最右側的「開關」可切換彩色或黑白濾鏡連同介面也會有不同的呈現。

第3步 在黑白濾鏡介面中除了一樣有各種黑白濾鏡可選用外在按鈕列上還可以再疊加兩種不同的濾鏡效果點擊可循環切換。另外一樣有「隨機」按鈕可以使用。

第4步 最後點擊最左側的按鈕即可選擇儲存或分享。