「Match Solitaire」有難度的紙牌接龍 + 配對消除遊戲（iPhone, Android）

說到紙牌配對遊戲許多人腦海裡浮現的可能是翻牌後兩兩配對消除的那種玩法，

但這款名為「Match Solitaire」的紙牌配對遊戲要帶給玩家們全新的感受！

「Match Solitaire」除了有「配對消除」的元素外更結合了「接龍」的玩法讓這款遊戲保有一定的挑戰性與趣味性。遊戲中需找出三張相同數字的紙牌才能進行消除不過只有排列在最上層與暫存區的紙牌可被選取所以如何有智慧的移動紙牌就是這款遊戲的重點了！

紙牌在移動時只能連接上一個或下一個數字牌例如 2 可連接 3 或 A而 A 則可連接 2 或 K。當然不同花色的紙牌出現時只有同花色的紙牌才能進行連接。所有紙牌的移動動作都需滿足這兩項條件當紙牌數越多時難度自然就越高。

在遊戲中偶爾還會出現一些被石頭壓著的固定牌必須先消除它們才能處理其下方的紙牌這也是遊戲要給玩家們的另一個考驗。而除了一般的關卡外遊戲還將不同關卡類型各別列出主題挑戰讓玩家可選擇玩自己特別喜歡的關卡類型。平常就很喜歡紙牌類遊戲的朋友這款絕對會讓你愛不釋手唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Match Solitaire

Match Solitaire 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Hot Chai Productions, LLC

Hot Chai Productions, LLC 官方網站： https://matchsolitaire.com/

https://matchsolitaire.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲一開始會有很清楚的教學只有亮面的牌可選取將三張相同數字的牌選取後即可消除。

消除後下一層的牌就會浮上來依照這個規則將牌一一消除右上角會顯示尚餘多少組。

將最後一組牌消除後就可以過關囉！

需要時可利用接龍的方式來移動紙牌如左圖可將 3 移至最右側的 2就能讓下方的 A 浮出進行消除。

當牌面無法進行移動時也可以將紙牌先移動到下方的暫存區不過暫存區的空間有限可得小心利用哦！

每個關卡中都會藏著一些金幣將帶有金幣的紙牌消除後就能獲得金幣獎勵。另外在某些關卡裡也會出現小障礙如右圖被「石頭」壓著的 5就無法移動只能先想辦法把它配對消除後下方的紙牌才能逐一浮出。

在關卡主頁中會有一隻可愛的動物角色陪伴著玩家隨著關卡數的增進可解鎖更多不同的動物角色。上下滑動就能選用不同的角色。

在關卡主頁向左滑動可切換到主題關卡這邊會依關卡的難易度區分出不同的類型RELAX 就是最基本的關卡難度最低。有興趣挑戰不同的玩法就可以到這邊來做選擇。

而至於金幣可以如何使用呢？答案就在最右側的分頁裡啦！存滿 200 枚金幣就可以用來購買小工具來幫自己爭取更多過關的機會唷！