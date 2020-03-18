[Android 使用技巧] 用 Google Chrome 可以關螢幕持續播放 YouTube 影片

前幾天在這篇文章中有介紹過如何免安裝其它 App讓 iPhone 或 iPad 可以在關上螢幕或跳離 YouTube 主程式後仍可持續播放影片，

不過這個方法並不適用在 Android 手機上如果使用 Android 手機的朋友也不想另外安裝第三方 App 來滿足關螢幕播放 YouTube 的需求其實還是有其它方法可以做到那就是利用 Google Chrome 瀏覽器來實現它。

這個方法在網路上已流傳了好一段時間而且執行的方式很簡單但如果你還不知道的話就可以繼續看下去。先用 Google Chrome 開啟 YouTube 網站此時會預設為行動版本畫面只要在瀏覽器功能選單中切換為「電腦版網站」再播放想聽的影片就 OK 了哦！

透過「電腦版網站」來播放 YouTube 影片在跳離瀏覽器後雖然也會暫停播放不過在「通知欄」中會出現播放控制器只要在這邊按下「播放」鍵就能在背景繼續播放影片了。

在先前介紹 iPhone 或 iPad 用 LINE 播放影片時有提到過這個方法只能播放單一的影片播完就會停止而在 Android 手機用 Google Chrome 播放影片則可保留 YouTube 網站上「自動播放」的功能也可以使用編輯好的「播放清單」使用的體驗上會更好有需要的朋友可以參考看看唷！

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使用方法：

第1步 利用 Google Chrome 瀏覽器開啟 YouTube 網站找到想聽的影片或開啟播放清單接著點擊瀏覽器右上角的選單鈕勾選「電腦版網站」。

第2步 點擊播放影片後即可跳離瀏覽器此時影片會暫停播放只要下拉通知欄就可以看到 Chrome 的播放控制器從這邊就可以再次點擊「播放」。在鎖屏畫面上也會有播放控制器可以使用。