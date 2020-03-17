Puzzle Aquarium 集合 12 款小遊戲，邊玩邊裝飾專屬於你的水族箱！（Android）

如果你原本就熱愛佈置水族箱也許你會喜歡「Puzzle Aquarium」這款遊戲它將 12 款常見的益智小遊戲與裝飾水族箱的元素結合，

透過在小遊戲中過關賺取金幣就能用來購買更多新的魚種以及像是水草、珊瑚等裝飾物讓這個專屬於你的水族箱更豐富熱鬧而且有趣。

雖然包含 12 款不同的遊戲類型但並不會一口氣全開放給玩家挑戰而是需要一步步條件解鎖的。每一個新的遊戲類型都需在上個遊戲類型中挑戰超過 30 關才能解鎖而商店裡的魚種與裝飾物也需挑戰達一定關數才能開放購買唷！

不過不需擔心的是一路玩下來難度並不算特別高對一般玩家來說應該是可以輕鬆過關斬將的哦！當在水族箱中放入小魚後記得定時回來餵食飼料也能獲得一些金幣獎勵另外遊戲中還有設置一些成就機制達成就能取得相對應的獎金。

購買新的魚種與裝飾物還可提升整體的魅力值透過升級就能解鎖新的水族箱場景目前有兩款場景可替換遊戲中還保留了兩個場景空位未來應該還會再做新增喜歡這款遊戲的朋友可持續追蹤進度哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Puzzle Aquarium

Puzzle Aquarium 軟體語言： 英文

英文 開發人員： PivotGames. Inc.

PivotGames. Inc. 官方網站： http://www.pivotgames.net/

http://www.pivotgames.net/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Puzzle Aquarium」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

在遊戲中會由一個黑色像海膽（？）的生物來帶領玩家。現在就點擊「SHOP」來看看吧！

在商店裡選一隻魚加入水族箱來增加一些生氣吧～

接著點入「PLAY」來玩遊戲賺金幣就能買更多的魚與裝飾物。一開始只會開放第一款遊戲需挑戰 30 關後才能解鎖下一款。

裡頭的遊戲都很常見如果不知道該怎麼玩也不需擔心遊戲都會進行簡單的教學哦！

過關後點擊「CLAIM」即可獲得金幣獎勵。

在關卡中左上角都會顯示下一個要達成的目標完成指定的關卡數後就能解鎖新的項目。

回到水族箱畫面再次點入「SHOP」可切換到「Decoration」就能看到更多的裝飾選項。

小魚頭上有時會出現對話泡泡會告訴玩家現在可以做什麼或玩哪款遊戲比較好。出現「飼料罐」時可點擊右側的飼料罐進行餵食。

點擊右側的「獎盃」則可查看成就列表已達成的可點擊「Get Rewards」取得獎勵。

遊戲類型很多元不過都很容易上手哦！而且短時間就可完成關卡挑戰很適合用來打發零碎的時間喜歡益智遊戲的朋友可以來玩看看。