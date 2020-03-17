SaveTweetVid 快速下載 Twitter 上的影片、MP3、GIF動畫

儘管 Twitter 在台灣一直都不是很流行不過國外很多人在分享訊息的時候愛用 Twitter 更勝 Facebook 或其他社交服務如果你偶爾也會收到一些推特的連結，

希望能將 Twitter 上面的影片下載回來的話可以試試看 SaveTweetVid 這個簡單的服務。

SaveTweetVid 提供線上直接下載 Twitter 的影片、MP3音樂檔與 GIF 動畫等功能使用方法很簡單就是貼上影片網址、按「Download」即可下載下載時一樣可以選擇不同的解析度或檔案大小。

另外 SaveTweetVid 也提供了 Google Chrome 瀏覽器的外掛程式裝好之後會在你瀏覽 Twitter 訊息時於影片下方顯示一個「Download」按鈕看到什麼想收藏的直接按下載就好。

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網站名稱： SaveTweetVid

SaveTweetVid 網站網址： https://www.savetweetvid.com/

https://www.savetweetvid.com/ Chrome 外掛程式：按這裡

使用方法：

第1步 開啟 SaveTweetVid 網站將你要下載的 Twitter 影片網址貼上到方框中再按「Download」按鈕。



第2步 選擇你要下載的影片品質與檔案大小按「Download」按鈕。



第3步 接著會跳出影片自動開始播放此時點一下右下角的選單（三個點那個）。



第4步 按「下載」即可將你要的影片下載到你的電腦。