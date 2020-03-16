超燒腦的「數字鏈」要來打擊你的自信心了！你能把數字全都連上嗎？（iPhone, Android）

「數字鏈」是一款燒腦的邏輯益智遊戲規則很簡單你只需要將數字從 1 開始連線，

最後連到最大數字即可過關連線時可水平、垂直或是對角連接不過若兩個數字離超過一格就會無法相連。

在關卡中會預先擺入部份的數字玩家需觀察這些數字的位置來決定連接的路徑要升序或降序連接皆可可依實際的解題狀況來做調整。遊戲雖然沒有什麼嚴格的限制但並沒回上一步的功能可以使用只提供「擦除」可將填錯的數字去掉或是全數清除重來較難延續或修正先前的思考方式這大概也是給玩家的挑戰之一吧！

遊戲依難度分為簡單、正常、困難、超難與變態五個等級每個等級有 1000 關絕對夠你玩！另外還有每日一題的挑戰自信不夠的話真的很容易被打擊啊！但它真的很耐玩喜歡益智遊戲的朋友可以來挑戰看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 數字鏈

數字鏈 軟體語言： 繁體中文,中文,德語,日語,法文,簡體中文,英語,西班牙文,韓語

繁體中文,中文,德語,日語,法文,簡體中文,英語,西班牙文,韓語 開發人員： Ecapyc Inc.

Ecapyc Inc. 官方網站： http://www.ecapyc.com/

http://www.ecapyc.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次開啟遊戲會有相關的教學。依小手的指示從數字 1 開始連接可水平、垂直、對角連接直到連出最大的數字 9。

在連接時必須要考量到其它的固定數字例如 5 在最右上角的位置 3 就不能往下走需往右上的位置連出 4 才能順利接到 5。

除了從 1 開始連接外也可以從任何一個數字開始。當發現連錯路線時可再從任一個數字重新連接。

完成教學後就可以正式進入關卡在右上角可切換為深色模式在光線昏暗的地方也可以輕鬆玩。

在上方點擊「月曆」圖示可進入「每日一題」每天都會給玩家一個額外的挑戰唷！

點擊左上角的「放棄」則可回到難度列表可自由選擇挑戰各種不同的難度。

如果真的遇上了瓶頸可使用右下角的「提示」點擊任一格即可獲得該格的數字。每天都會給玩家新的免費提示數但若用完只可看廣告來取得囉！