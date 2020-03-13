[限時免費] Photo Extractor 從影片中取出清晰的靜態照片（iPhone, iPad）

拍攝動態影片總是可以比靜態照片保留更多的精采鏡頭但是許多的畫面都是一閃而過瀏覽起來就沒照片那麼方便細細品味，

而「Photo Extractor」則可以來幫我們將這些耐人尋味的瞬間擷取出來變成永恆的照片。

利用程式開啟影片就能將每一個影格都抓取出來使用者就能從中勾選想要保留的畫面一次可選取多張影格操作上相當方便。除了可運用在影片外Live Photo、GIF 動畫或是連拍照片也可以使用這樣一來就能同時享有影片與照片的優點囉！

這些欲保存的畫面除了可儲存為單張的照片外也可以製作成拼圖或是幻燈片唷！有興趣的朋友可以下載來試試看。

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（想要拍到寵物或小孩的可愛又清楚的照片真的很難但是從影片中就能輕鬆的保存這些萌翻天的照片哦！）

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Photo Extractor

Photo Extractor 軟體語言： 簡體中文,英文,日文,韓文

簡體中文,英文,日文,韓文 開發人員： kyoung hee park

kyoung hee park 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.3 以上

iOS 10.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Photo Extractor」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 程式會自動將相簿中所有的影片、Live Photo 或是其它的 GIF 動圖全都列出來可在下方切換查看不同分類。選入想要編輯的檔案後就可以上下滑動瀏覽每個影格。

第2步 也可以在下方的時間條上左右滑動快速移動到想要的畫面。點擊影格即可選取。

第3步 選取好所有想要保存的影格後點擊右上角的「→」即可選擇要儲存照片、分享或是製作拼圖、幻燈片。

第4步 若選擇製作拼圖還可以進行許多細部的編輯包含排列方式、圓角、距離、陰影、底色……等。

第5步 製作幻燈片可設定需要的時長、換場特效並可加入背景音樂。最後可直接儲存為影片或是選擇儲存 GIF 動圖也可以直接分享至 IG。