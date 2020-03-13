[限時免費] 「神奇鎖屏」把小祕密都藏在鎖屏畫面裡！可隱藏文字、清單、圖片、QR Code（iPhone, iPad）

你手機的鎖屏畫面都拿來做什麼呢？展示家裡的寶寶、寵物還是另一半？放上心愛的偶像明星還是自己的自拍照？其實除了這些表面上看得見的照片外「神奇鎖屏」還可以讓你把小祕密藏在鎖屏畫面裡哦！

「神奇鎖屏」是利用 Live Photo 加上 3D Touch 的功能來達到隱藏資訊的效果，

讓使用者可以在照片中加入文字、清單列表、圖片或是 QR Code只要在鎖屏畫面稍微用力按一下螢幕這些藏著的資訊就能顯現出來。

雖然是需要用到 3D Touch 功能但除了一些有支援 3D Touch 的型號像是 iPhone 6s/6s Plus/7/7 Plus/8/8 Plus/X/XS/XS Max 外其它有升級到 iOS 13 以上版本的也都是可以支援使用的。

想要放置什麼資訊都可以待辦清單、備忘錄、單字卡或是自己的數位名片 QR Code想要方便別人加 LINE 的話也可以把 LINE 的行動條碼放上來或把自家的 WiFi、行動網路帳密弄成 QR Code分享網路就更快速了各種的創意用法全都可以自由應用唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 神奇鎖屏

神奇鎖屏 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,英文,日文

繁體中文,簡體中文,英文,日文 開發人員： Jinyu Meng

Jinyu Meng 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.3 以上

iOS 10.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「神奇鎖屏」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次進入程式會有一些功能的介紹。點擊右下角的「>」逐步看完。

第2步 接著點擊「選擇背景」如果之前已有使用過也可以點擊下方的「使用上次照片」就不用再重新選擇背景。在相簿中選入要使用的桌布後點擊右下角的按鈕。

第3步 在右下角選擇要加入文字、圖片或 QR Code。文字的部份還可切換為「列表模式」方便用來製作備忘錄或待辦清單。

第4步 若選擇「列表模式」點擊「＋」即可新增事項最多可設置 11 筆。點擊已建立的事項可變換項目符號的顏色長按則可拖曳調整位置。最後按下右上角的「V」。

第5步 在這個步驟可以稍微用力按壓螢幕來預覽效果。OK 的話點擊右上角的紅色按鈕即可將製作好的圖片儲存到相簿中。

第6步 到相簿中找到剛剛儲存的圖片點擊左下角的「分享」按鈕選擇「作為背景圖片」。

第7步 可按螢幕來預覽效果並縮放調整顯示的位置與範圍後再按下「設定」選擇「設定鎖定畫面」即完成。

第8步 之後在鎖定畫面微用力按壓螢幕就能看到隱藏在其中的資訊囉！

第9步 加入圖片或 QR Code 也有一些個人化的設定可以調整唷！