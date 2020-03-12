Open Link in Same Tab 強制瀏覽器在「同一個分頁」開啟連結網址（Google Chrome 擴充套件）

在瀏覽網頁時如果遇到需點擊連結你喜歡在同一個分頁開啟連結網址，

還是另開分頁呢？我個人偏好保留原網頁連結則另開新分頁處理這對於在做資料收集上是比較方便的許多網站也都會讓連結預設為另開分頁不過相信一定有部份的人是喜歡使用同一個分頁來開啟新連結網頁的這時就可以考慮安裝「Open Link in Same Tab」啦！

「Open Link in Same Tab」是一款 Google Chrome 瀏覽器擴充套件最主要的功能就是可以忽視網頁本身對超連結的預設值讓任何網頁中的任何連結都只在同一個分頁中開啟超適合偶爾才需要另開分頁的朋友使用也可以避免分頁越開越多的問題。

不過如果有特定網站希望可以保留原本的連結另開分頁設定的話程式也有提供「黑名單」的機制可將這些網站加入清單中就能維持網站對超連結的預設值囉！有需要的朋友可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Open Link in Same Tab

Open Link in Same Tab 軟體版本： 1.14

1.14 軟體語言： 英文等 15 種語言

英文等 15 種語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 40.3KiB

40.3KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載網頁後點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」。

第2步 安裝之後點擊任何連結都會在原分頁中開啟網頁。但若某個網站希望可以保留原本另開分頁的功能可點擊工具列上的程式圖標就能點擊「Add to blacklist」將目前的網站加入黑名單中。

第3步 在工具列的程式圖標上點擊滑鼠右鍵再點入「選項」可管理黑、白名單的內容。