這個…可以教嗎？「File Destructor」壞檔產生器，報告來不及交就靠它！

咳！那個人生嘛！總是會遇到很多＂來不及＂的狀況例如忙著出去玩來不及做報告；忙著打電動，

來不及找資料寫報告；或是忙著約會來不及……呃打報告！（咦？XD）無論是還在念書的學生還是已經出社會打拼的上班族偶爾就是會有報告來不及交的狀況這個時候「File Destructor」就可以來幫你爭取一點兒時間了。

「File Destructor」是一個壞檔產生器什麼是壞檔呢？就是看起來雖然是正常的檔案但是卻打不開或打開是亂碼的檔案至於發生的實際原因不可考經常是在繳交作業或報告檔案後才會被老師、教授或老闆發現。

不過通常從繳交到被發現都會經過一段時間而「File Destructor」就是要幫大家爭取這段時間可以用來認真的拼寫真正的報告啦！（真是壞壞！）操作方式很簡單完全是線上作業不需下載任何的程式只要設定好檔名、檔案大小與檔案格式就能下載一個超逼真的報告檔案囉！

支援的檔案格式包含 doc, txt, zip, ppt, xls, pdf, htm, psd, mp3, mov, gif, jpg, png…..等檔名的部份建議先輸入數字或英文字下載檔案後可再依需求修改為中文。檔案大小則沒有任何限制產出的檔案可完全相容於 MAC 與 PC。

當然它並不能真正幫你寫報告只能幫助你爭取多一點點的時間來做報告偶爾用還行常用大概就會被識破了啦！自己的報告還是要好好做加油好嗎？

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網站名稱： File Destructor

File Destructor 網站網址：http://www.xnet.se/fd/

使用方法：

第1步 開啟網頁後在黃色區塊中設定檔名、檔案大小與檔案格式。檔案大小以「bytes」計算1kb 約為 1024 bytes檔案太小可是會被懷疑的呢！請依報告性質來推估大小吧！

第2步 檔案格式有非常多可以選擇依需求來設定即可最後再按下「Destruct and save file!」。

第3步 網站會自動跳出「另存新檔」的視窗如果剛剛檔名有輸入中文這邊會無法正常顯示可在此重新輸入或是「存檔」後再做修改也可以。

第4步 下載後就可以獲得一個以假亂真的報告檔案了。

第5步 打開它時就會顯示如下圖的訊息看起來就是一個不知道發生了什麼事的壞檔。