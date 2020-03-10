「Control V」線上編輯批註圖片，不需存檔立即分享！

現在透過網路分享任何資訊都非常的方便看到有趣、實用的文章直接複製連結或部分文字內容，

就能進行分享而有些朋友則喜歡用截圖的方式甚至再加上一些個人的批註內容再分享可以更容易讓對方了解自己想要表達的重點。

但想要在截圖上劃線、塗鴉加箭頭等通常都要先把圖片儲存下來再利用其它的繪圖軟體來加入標註有位國外網友覺得這樣有些麻煩因此就開發了「Control V」這個圖片線上編輯網站。如同它的名稱一般你只需要將欲編輯的圖片複製到剪貼簿後在其網頁中按下「Ctrl」＋「V」就能將圖片貼上進行編輯。（在 Mac上使用「CMD」取代「Ctrl」）

其提供螢光筆、直線、噴漆、方框、方塊、圓圈、箭頭、星號……等圖形標記也能進行手繪塗鴉或是加入文字、裁切等功能顏色的部份有非常多的選擇可以使用重點是編輯完成後不需將圖片儲存下來直接複製就能進行分享或也可為圖片產生專屬網址就能透過分享該網址來傳遞這張編輯後的圖片囉！

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使用方法：

第1步 在網頁中想要編輯的圖片上按滑鼠右鍵再點選「複製圖片」或是在電腦中用看圖軟體開啟圖片後按下「Ctrl」＋「C」將圖片複製到剪貼簿中。

 

第2步 接著打開「Control V」網頁後按下鍵盤上的「Ctrl」＋「V」將剪貼簿中的圖片貼上。

 

第3步 圖片貼上後就可以使用上方的編輯工具來塗鴉或標註重點也可以進行裁切。最右側的「調色盤」可選用各種想要的筆色。

 

第4步 編輯完成後就可以在右上角選擇想要保存或分享的方式。可「Download」下載圖片或「Print」列印也可以直接「Copy」複製圖片再於他處貼上分享或選擇「Share」產生專屬網址。

 

最後更新：03-10, 2020 下午 6:56

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