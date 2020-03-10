不是 0 就是 1！「A Life of Logic」充滿挑戰的邏輯遊戲（iPhone, Android）

「A Life of Logic」是一個考驗玩家邏輯能力的遊戲玩起來有些「數獨」的感覺不過事實上又不完全相同，

因為在這款遊戲會運用到的數字只有 0 與 1只要在遊戲規則之下將這兩個數字正確填入格子中就能過關。

排列的規則很簡單不可有三個相同的數字相連、每行與每列必須有同樣數量的 0 與 1以及絕對不會有完全相同排列順序的行或列。雖然規則很簡單但實際玩下去是很有挑戰性的哦！

遊戲以難度分為幼兒、初級、畢業、天文學家、宇宙學家五個等級從 6×6 的遊戲格開始逐步增加格數格數越多難度越高在關卡中會預先佈署部分的數字玩家再依據排列規則將剩餘的空格填滿當難度提升時留給玩家的空格數量就會越多關卡中沒有特別要求速度所以可以按照自己的步調慢慢思考。

不過如果你想在排行榜上爭取一席之地的話就要儘可能的搶快才能換取更高的成績囉！而除了可以單機遊玩外連上網路的話還可以隨機與線上的玩家進行對戰但那就得看緣份了有時等半天也沒人可以對戰感覺很沙咪細呢！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： A Life of Logic

A Life of Logic 軟體語言： 簡體中文,英文……等

簡體中文,英文……等 開發人員： Latte Games JSC

Latte Games JSC 官方網站： https://www.latte.games/

https://www.latte.games/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

首先先選擇想要使用的介面語言接著就會進行遊戲教學。個人覺得教學文字翻譯的不是很通順但還是可以加減看一下大概了解怎麼玩。

主要的規則就如同前面提到的不可有三個相同數字相連在一起每行與每列都要有相同數量的 0 與 1以及絕對不會有兩行或兩列的排列方式是一樣的。

完成教學後就可以正式進入關卡從幼兒等級的第一關開始吧！每玩一關都會扣除特定數量的「電力」「電力」滿格是 50 點用完就需待時間回復才能繼續玩願意的話也可以花金幣來購買電力數點。

進入關卡後可看到部分格子已預先填入數字根據排列規則將其它的空格填入正確的數字就能過關點一次填入 0再點一次是 1點第三次則可清除還原為空格。

過關時就可以解鎖藏在底下的圖畫並可獲得金幣獎勵與累積經驗值。

在關卡中如果有不小心填錯的時候程式會出現提示訊息點擊右上角的按鈕可再次查看遊戲的規則哦！

若覺得 0 與 1 有些單調在關卡中也可點擊入上方的「圖塊商店」用金幣來購買更多有趣的造型。

若有連上網路的話可點擊上方的按鈕來線上對戰「快速匹配」由程式隨機配對也可使用「邀請」與好友進行對戰哦！

若想加入排行榜可點擊左側的「排行榜」圖示連接 FB 帳號就能加入競爭排名。