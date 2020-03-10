[iPhone 使用技巧] 用 LINE 關閉螢幕也能持續播放 YouTube 影片

很多人都喜歡用 YouTube 來聽音樂，但若是在手機上播放時跳離主程式或關閉螢幕，YouTube 就會停止播放影片，因此就出現了許多可支援背景播放的第三方程式，不過如果不想另外安裝 App，其實只要透過 LINE，就能直接關螢幕播放 YouTube 了哦！

做法很簡單，先在 YouTube 中找到想聽的音樂影片，接著使用「分享」將該音樂影片分享至 LINE 的某個聊天室中，之後再到 LINE 裡點擊「影片縮圖」開啟，就能透過 LINE 的播放器進行播放，也可以直接將影片連結貼到 LINE 聊天室中，重點是要產生「影片縮圖」就可以了，因為點影片文字連結還是會開啟 YouTube 程式來播放

這個算是 LINE 的隱藏用法吧！雖然用起來一定不會像一般播放器那麼方便，但確實是可以讓使用者達到關螢幕聽 YouTube 音樂的目的。

使用方法：

第1步 開啟 YouTube 程式，找到想聽的音樂影片後，使用「分享」功能，選擇分享到「LINE」

第2步 選擇要分享的對象後，再開啟該聊天室，記得要點擊的是「影片縮圖」，不是網址連結

第3步 點擊播放後，就可以跳離畫面，使用其它的 App 或關閉螢幕，跳離時會停止播放，但只需下拉控制中心，點擊右上角的播放器就能繼續播放或在鎖屏畫面使用播放控制器，也可以讓音樂影片持續播放哦！

第4步 睡前使用別忘了可以搭配 iPhone 內建的「計時器」來停止播放音樂，節省電力的消耗