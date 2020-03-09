「3D 梅花鹿與美麗森林」賞心悅目的自然動態桌布（Android）

在這個防疫的非常時期許多人都盡量減少外出在家滑手機、看電視、看電腦的時間變多了，

而欣賞大自然景觀的機會就變少了不過你可以把幾乎不離身的手機換個綠化自然的桌布也是可以產生療癒身心的作用哦！

這款「3D 梅花鹿與美麗森林」就非常的適合整體的畫面相當細微精緻加上逼真的動態效果可以帶來豐盛的視覺饗宴。桌布以森林為背景有樹、有花、有草還有兩隻可愛的梅花鹿與一隻小灰兔池水盪漾、樹葉隨風輕飄看起來十分舒壓。

開發者還在其中藏了一個小彩蛋在桌布最右側的瀑布樹幹上會出現一隻小松鼠但只有每小時的 30 分才會出現並會在 20 秒後自動消失如果你剛好看見了牠又想把牠留下的話可以點擊一下小松鼠這樣牠就不會離開囉！美麗的桌布就算看著發呆也很享受喜歡的朋友可以考慮下載唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 3D 梅花鹿與美麗森林

3D 梅花鹿與美麗森林 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： DynamicArt Creator

DynamicArt Creator 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 3.0 以上版本

Android 3.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「3D 梅花鹿與美麗森林」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊「設置桌布」可以預覽桌布的全貌與動態效果再點擊「設定桌布」。

第2步 選擇要單純設定「主畫面」或「主畫面和螢幕鎖定」同時套用就完成設定囉！

第3步 彩蛋就在整個桌布的最右側瀑布上方的樹幹在每小時的 30 分時就會出現一隻小松鼠點擊牠就可以把牠留下來哦！

第4步 如果想要靜態桌布的話可點擊右上角展開選單再點入「設置」就可以「生成一張靜態桌布」。