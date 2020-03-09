每次連 WiFi 時，「56K Modem Sound」都要讓你流下一滴時代的眼淚！（Android）

你的青春歲月是否是伴隨著數據機撥接聲音度過的呢？當時撥接的吵雜噪音聽起來可是多麼的悅耳在這段等待網路連接的片刻有些人正期待著今天會在某某聊天室裡遇到什麼有趣的人，

有些則迫不及待的想快點加入線上遊戲對戰真是一段年少輕狂的回憶啊～時下的年輕人哪裡會懂當時能上網是多麼珍貴的事（拭淚）。

現在要再聽到那悅耳的吵雜聲也不容易了但如果你真的超想回味的可以考慮下載「56K Modem Sound」來玩一下安裝後只要啟動程式開關之後每次打開 WiFi 進行連線時就可以聽到那再熟悉不過的數據機撥接聲絕對可以讓你再順便流下兩滴時代的眼淚啊！

不過它就沒有什麼其它實質的功能純粹就是可以讓人回味一番而已這大概也是它在 Google Play 裡的評分只有 3.4 的原因吧！如果它真有讓你流下眼淚的話不妨就去幫開發者補個血吧～XD

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 56K Modem Sound

56K Modem Sound 軟體語言： 英文

英文 開發人員： AAndroid

AAndroid 官方網站： https://aandroidapps.000webhostapp.com/

https://aandroidapps.000webhostapp.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上版本

Android 4.0.3 以上版本 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「56K Modem Sound」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式時都會先跑個進度條跑完後才會進入右圖畫面點擊上方的「OFF」切換成「ON」。

第2步 開關打開後就會在通知欄中常駐此時點擊 WiFi 連線就可以聽見數據機撥接的聲音囉！之後每次連接 WiFi 時都會播放音效想起來是不是會有點哈滋卡細呢？XDDD

第3步 如果不希望程式圖標顯示在通知欄中可在通知欄裡長按程式欄展開功能後將右側的顯示開關關閉即可。