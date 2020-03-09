ClipAngel v1.86 剪貼簿管理工具，快速輸入常用內容

ClipAngel 是一種「多重剪貼簿」相對於 Windows 內建的系統剪貼簿只能儲存一筆資料來說ClipAngel 可永久保存無限筆剪貼簿內容，

隨時可按快速鍵貼出來用比電腦預設的操作方式簡單、方便許多。尤其當你在做會議記錄、逐字稿或大量輸入多樣化內容的時候有些重複的字詞、關鍵內容或一長串的慣用詞句可能直接叫出來貼上會比較快也不容易出錯。

ClipAngel 的操作非常簡單執行後只要依照原本的操作方式編輯或打字該複製的時候一樣按「Ctrl」+「C」或滑鼠右鍵複製要貼上上一筆內容一樣也是原本的「Ctrl」+「V」貼上如果要貼上更久之前的舊內容或預先編輯好的完整資料可以按「Alt」+「V」叫出 ClipAngel 視窗選取並按「Enter」鍵送出即可。

在 ClipAngel 中我們可隨時新增、刪除或修改已儲蓄的剪貼簿內容另外還有一些標記與篩選工具可讓我們輕鬆管理或調整日後需要用到的資料或者也可以只顯示特定格式的檔案或將常用內容設定為最愛然後只顯示標記為最愛的內容可大大加快編輯或打字時的效率。

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▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：ClipAngel
  • 軟體版本：1.86
  • 軟體語言：英文、簡體中文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體（開放原始碼自由軟體）
  • 檔案大小：2.88MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10
  • 官方網站：ClipAngel
  • 軟體下載：Download 下載

軟體操作介面：

 

可預先編輯、篩選或設定最常用的內容日後只要用鍵盤快速鍵來貼上就可以無須滑鼠點來點去。

 

其他還有一大堆功能跟設定也可自訂鍵盤快速鍵用最便捷的方式操作。

最後更新：03-09, 2020 上午 11:55

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