塊陶啊～「Fish & Trip」超刺激的快節奏小魚求生記（iPhone, Android）

「Fish & Trip」是一款乍看之下大概不會想下載來玩但實際給它玩下去就會因為其所帶來的激刺感而激起挑戰慾的遊戲！在遊戲中，

玩家需從控制一條魚開始移動你的手指小魚就會立即跟隨靠著在海洋中聚集同伴來獲取高分。

不過在海洋中大魚吃小魚是很平常的事身為小魚群的首領必須幫助小魚們避開重重的危機包含隨時會竄出一口吃掉小魚的大魚以及雖然在水裡飄著不動但一碰到就會鼓起尖刺的河豚隨著生存的時間越久會遇到的危險就越多還可能會出現可怕的鯊魚瞬間 Game Over 也是常有的事！

在海洋中除了要盡力的逃離危險外也要把握機會收集「魚卵」每 500 顆可以解鎖一條新的魚種讓你的海底世界更多彩多姿。不過老實說「Fish & Trip」的畫風並不是很大眾的口味但也算是可愛可愛的啦！喜歡刺激感的朋友可以來挑戰看看唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Fish & Trip

Fish & Trip 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Bloop Games

Bloop Games 官方網站： http://www.bloop-games.com/

http://www.bloop-games.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.2 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後跟著小手的指示滑動就可以開始控制小魚。遊戲也會設置一些任務讓玩家挑戰有任務出現時都會在上方進行提示第一個任務就是收集 10 條小魚。

在海中四處游就可以找到其他的小魚靠過去就會吸在一起行動了。

看到「魚卵」記得湊過去吃一下然後隨時都要小心四周的狀況看到大魚來就塊陶吧！！！但也要小心別去撞到河豚了無論是被吃掉還是自撞只要小魚全軍覆沒就 Game Over 了。

達成任務時就可以獲得獎勵。每天固定時間也可以從禮物盒中獲得額外的「魚卵」。

當「魚卵」有 500 顆時就可以用來解鎖新的魚種但得自己釣哦！

所有收集到的魚都可以在右下角中找到如果無法決定要用哪一種魚當第一條可以選用「Random」這樣每回就會隨機選用每一條都用得到。