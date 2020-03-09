PrivaZer v3.0.94 徹底清除藏在電腦裡的私密檔案！

只要使用過電腦就會留下一些記錄。包含什麼時候開機/關機、連上什麼網站、開過什麼檔案、搜尋過什麼內容、安裝使用過哪些軟體甚至你輸入過的密碼都會留存在電腦中，

這些都是跟個人隱私或公司資訊安全息息相關的重要機密資料。

如果你的電腦有鎖密碼那可能還好一些如果你常跟他人共用電腦又不希望不小心被挖出一些隱私訊息可以偶爾用 PrivaZer 這個軟體來協助清理電腦、保護個人隱私與資訊安全。

PrivaZer 支援多種隱私保護的清除功能包含網路活動、已刪除的檔案、軟體使用、登錄檔清理、USB歷史紀錄…等可完整分析、深入掃描整台PC、HDD/SSD 硬碟、外接 USB 或其他各種裝置中的隱藏資訊將磁碟中的各種使用紀錄徹底抹除避免被還原、竊用。

如果擔心不小心誤刪檔案讓系統不穩定的話可以搭配系統還原點設置、預先備份登錄檔或直接略過登錄檔的部分不處理減少因為複雜環境的配置問題而造成電腦或軟體無法正常運作。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： PrivaZer

PrivaZer 軟體版本： 3.0.94.0

3.0.94.0 軟體語言： 繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言版

繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言版 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 16.5MB

16.5MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： Goversoft

Goversoft 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 開啟 PrivaZer 時會有兩種操作模式可選點「使 PrivaZer 適應您的需求」的話會出現一些選單問你各種問題回答後就會針對你的需求自動選擇適合的選項。下面那個「進入主菜單」則會列出全部可用選項讓我們自己點選要清除什麼內容都能勾選或取消。



第2步 點選你要清除的裝置如果要掃描整台電腦的話就選「計算機」那個。



第3步 另外也可在選單中點選這次要處理哪些隱私項目。



第4步 或者一個一個勾選你要清理的選項。



第5步 按下「清理」按鈕後即可自動清除用不到的內容、保護你的隱私。