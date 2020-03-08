LicenseCrawler v2.1 挖出藏在電腦中的全部軟體序號、註冊碼

想幫電腦重灌或換電腦可是以前花錢買的軟體序號已經忘記了或完全找不到原本的授權證書該怎麼找出原本的軟體序號呢？

其實只要你曾經在電腦中安裝使用、註冊過某個軟體，

他的軟體啟用序號（註冊碼）就會被紀錄在電腦中（一般會儲存在系統的登錄檔裡面）但我們沒法在軟體操作介面中直接看到每個軟體的註冊碼必須透過特殊工具才能挖得出來。

如果你需要找回儲存在電腦中的軟體序號可以試試看 LicenseCrawler 這個免費軟體他會針對電腦中已安裝的軟體將它的序號或註冊碼顯示出來搜尋完後再按匯出即可一次備份全部軟體序號。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：LicenseCrawler
  • 軟體版本：2.1.2421
  • 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體（個人使用免費商業環境需註冊）
  • 檔案大小：2.79MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10
  • 官方網站：Martin Klinzmann
  • 軟體下載：Download 下載

 

使用方法：

第1步  LicenseCrawler 是免費軟體（個人使用免費商業環境需註冊）不過每次開啟時都會出現如圖的授權說明只要依照畫面中顯示的數字點按對應的按鈕即可開始使用。

 


第2步  如果沒有特別的需求的話一般都是直接按「搜尋」按鈕即可開始尋找儲存在電腦中的軟體序號。

 


第3步  搜尋完成後可以在下方視窗看到目前已找到的軟體名稱、註冊碼或其他相關資訊。

 


第4步  按左上角的「檔案」→「儲存」即可將找出來的序號匯出成 .txt 純文字檔之後有需要時再拿出來用。

 

 

最後更新：03-08, 2020 上午 8:43

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板