CherryPlayer v3.0.5 櫻桃播放器（自帶樂曲、自動下載MP3）

CherryPlayer 看起來像一般的播放器、用起來也像一般的播放器不過比較特別的是它內建了自動搜集、彙整網路樂曲的播放功能可以整合 YouTube, Twitch, 4shared, Soundcloud, Zaycev.net, VK… 等多個網站中的影音內容，

不用預先下載你要聽的歌曲或專輯直接按一下就能聽歌就像在 CherryPlayer 裡面播放自己的歌曲那樣簡單。

當然CherryPlayer 也可以當作一般影音播放器來用它內建了絕大多數常用的影音 Codecs不管是什麼影片、音樂檔.. 直接拉到 CherryPlayer 視窗中就能開始播放。

而除了聽歌、看影片聽到想收藏的樂曲除了加到播放清單隨時點來聽之外也可直接按滑鼠右鍵點【下載】就能將網路上的樂曲下載成 MP3 放到你的電腦中萬一什麼時候連不上網路的話也可輕鬆聽歌。此外還支援了 SHOUTcast, Radio.net 與 OnlineRadioBox 等平台的網路電台收聽功能讓我們輕輕鬆鬆在同一個軟體中聽遍全世界、全部國家的電台節目與好音樂。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： CherryPlayer

CherryPlayer 軟體版本： 3.0.5

3.0.5 軟體語言： 繁體中文、英文、日文… 等多國語言

繁體中文、英文、日文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 62.6 MB

62.6 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： Cherryplayer

Cherryplayer 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 開啟 CherryPlayer 櫻桃播放器直接將你要播放的影片或音樂檔拉到視窗中就可以開始聽音樂、看影片。



第2步 在上方的搜尋框輸入你要聽的曲名、歌手或專輯名稱… 等關鍵字即可搜尋、播放你要的歌曲。



第3步 在歌曲上按一下滑鼠右鍵再點「下載…」即可將指定樂曲下載、另存成 MP3 或其他格式的音樂檔/影片檔放在電腦中。



第4步 網路影片播放功能。



第5步 網路電台收聽功能支援全世界的網路電台聽不完了。