Gradientify 可自由調色的超美漸層 SVG 圖標免費下載

在設計網頁或是應用程式時，通常都會需要使用到一些小 icon 圖示，雖然要設計這些小圖示並不難，但很花時間，如果沒有特別風格上的要求，其實網路上有很多免費素材是可以運用的，如之前介紹的 Share Icon 或是 use Animations

若比起單色的圖標，你更喜歡漸層顏色所帶來的高質感，就可以來看看本篇要介紹的「Gradientify」，它是一個互動式的 SVG 圖標網站，提供近 500 款的 icon 設計，圖標本身的風格就很精緻可愛，在網站上還準備了 115 種的漸層配色可選用，甚至也開放讓使用者自行調配漸變色，要深要淺、要用什麼顏色組合，全都可掌握在自己手上。

最後就能一口氣將所有的 icon 免費打包下載回來使用，提供 PNG 與 SVG 兩種檔案格式，也可以直接複製 CSS 漸層色代碼但要注意的是個人使用需標註來源出處，商業使用的話就需參考其它的付費方案

網站畫面：

開啟網站後點擊「See icons」就可以看到所有的 icon 圖標

在左側有準備了一百多種的配色建議，直接點擊就能在右側預覽效果

點擊上方的色點，就能分別設定漸層兩端的用色，隨意調配自己喜歡的顏色組合

點擊上方的「CSS」就可以直接複製 CSS 漸層代碼點擊「雙箭頭」可交換顏色的位置

最後點擊下方的「Download icons」，再點擊「Free Download」就可以免費下載打包所有的 icon 圖標若欲商用可參考另外三款付費方案