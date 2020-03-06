「Unscreen」超強影片去背工具，可更換多種動態背景！

要幫圖片去背已經不再是擁有特定修圖技術的人的專利因為有越來越多的傻瓜工具可以使用無論是手機 App 或在網路上都能找到許多能讓使用者無腦去背的方法，

但想幫似乎還是一條很艱難的路？

其實不然「Unscreen」一樣要讓大家不用花腦筋就能輕鬆更換影片的背景！只需要將影片上傳至網站上經由網站的智慧分析就能立即辨識出影片的主角並自動將其餘的背景除去！整個影片去背的過程使用者完全不需出力喝口茶、聊個天數秒鐘的時間即可完成。

除了支援 mp4、webm、ogg 等影片格式外也可上傳 GIF 動圖來進行去背直接貼上影片、檔案的網址也是 ok 的。檔案的大小沒有限制但現有版本只會擷取前 5 秒的片段若想去背整段影片開發者有提到未來會推出 Pro 版本有興趣的朋友可於網站上輸入 Email 獲得相關的最新訊息。

去背後的影片可保留透明背景或是加入單色背景網站上也有提供其它更多的動態背景與照片可以選用處理後的影片就可以直接保存為 GIF、PNG 檔也可以將每格畫面各別儲存成 PNG 圖檔後打包下載。對影片去背有興趣的朋友可來試試看哦！

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使用方法：

第1步 開啟網站點擊「Upload Clip」。

第2步 接著等待程式自動幫影片進行分析去背。

第3步 完成去背後可在下方選擇要休留透明背景或是加入動態、單色、靜態背景。

第4步 在下方點選就能立即加入影片當中查看效果。

第5步 最後點擊「Download」右側的下拉選單可選擇儲存 GIF、PNG 或是將每格畫面單獨儲存。