開啟「定位記錄」簡單四步驟，自動比對你與肺炎病患的足跡是否重疊！

雖然台灣的防疫措施比起其它國家算是走的很前面也相對嚴謹但是面對病毒發展的千變萬化，

難免還是會有許多無法預期的狀況發生當一個新的案例出現疫管署就會儘可能的進行疫調而在較難掌握的部份才會去公佈病患的足跡提供民眾來參考比對。

如果你不確定自己的足跡是否有與新冠肺炎病患重疊g0v 有開發了一個「武漢肺炎歷史軌跡比對」的線上網站讓民眾可以更簡單的進行交叉比對。這個比對的動作只需要簡單的四步驟但前提是你的「Google 定位記錄」功能必須是開啟的狀態如果你是今天才打開這個功能那麼你的足跡就會從今天才開始記錄。

接著只要將自己的足跡檔案下載回來再丟入網站進行比對就能立即知道是否有重疊的部份。足跡檔案最多可下載前 31 天的記錄開發者也有說明基於隱私考量使用者的足跡資料只會在本地端處理並不會上傳到任何的網路主機所以可以安心使用。

不過前面也有提到只有難以掌控的部份才會公佈病患的足跡例如案 32 外籍看護在院外趴趴走的行動軌跡就有提供可比對的資料。另外還有南韓的相關病患軌跡可供比對如果一個月內有曾往返韓國的朋友也可以來比對一下囉！

繼續閱讀

使用方法：

第1步 如果不確定自己的定位功能是否開啟可先於開啟網站後點擊「Google Maps 時間軸」進行確認若在開啟的地圖上有看見「紅點」就代表定位記錄功能已開啟。可直接進入網站上的「第二步」。

第2步 如果你打開地圖沒有看到紅點那麼代表定位記錄功能尚未啟用。在網頁下方有開啟定位記錄的教學可以了解一下但打開後才會開始記錄之後的足跡目前是沒有自己的足跡記錄可以比對的哦！

第3步 確認自己的定位記錄已開啟的話就可以進入網站中的「第二步」選擇要下載的區間點擊「最近 14 天」的下拉選單可切換選擇其它的區間。再點擊「下載」就會彈出視窗點擊「存檔」即可將自己的足跡檔案儲存到電腦中。

第4步 切換到網站中的「第三步」點擊「選擇檔案」將剛剛下載的檔案選入或直接將檔案拖曳至「灰色區塊」再按下「開始比對」。

第5步 比對後就會自動跳至「第四步」顯示結果。在這邊就能知道自己最近的足跡是否有與新冠肺炎病患重疊囉！