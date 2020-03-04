超優的「美式發音」學習工具，自學就靠它了！（iPhone, Android）

雖然有人說學習語言最重要的是要敢說但若說出來的音不夠正確其實也會讓人聽得很辛苦，

除了多聽、多說外透過音標的學習也可以幫助我們更容易校正發音。

「美式發音」是一款音標學習工具白底的介面簡約而舒適每個音標都附有以美式英語為母語的人所錄製的發音且搭配詳細的文字解說與嘴型示範圖很適合在家自學使用唷！

而除了學習模式外程式還有提供「練習」與「測試」模式主要會播放題目音檔由使用者透過內建的音標鍵盤輸入正確的發音組合練習模式下可隨時查看答案而測試模式則需回答所有題目最後才能看到答題的狀況並可針對該回合的測試結果來進行「糾錯練習」。

經過反覆的學習、練習與測試後相信就能對這些音標的發音有更深刻的認識並能提升聽音辨音能力有興趣的朋友可以下載來試試看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 美式發音

美式發音 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,英文

繁體中文,簡體中文,英文 開發人員： Jonathan Sande

Jonathan Sande 官方網站： http://www.aepronunciation.com/

http://www.aepronunciation.com/ 軟體性質： iOS 目前限時免費中 / Android 為免費軟體

/ Android 為免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 因裝置而異

iOS 9.0 以上 / Android 因裝置而異 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟程式即會顯示「學習」模式點擊下方的音標就可以聽到發音同時在上方也會顯示該音標的說明文字與嘴型示範圖。點擊右側可聽到一些單字的發音範例點入「更多示例」則可以看到更多的音標發音組合。

第2步 由下方切換到「練習」再點擊「播放」就能聽取題目接著使用下方的音標鍵盤輸入聽到的音標組合就可以知道是否答對了。如果聽不出來也可以點擊右側的「？」直接查看答案哦！

第3步 切換到「測試」可設定名稱、題數與測試類型後按下「開始」進行測驗。一樣點擊「播放」聽取題目。

第4步 在下方鍵盤中輸入答案後再點擊右側的「>」進入下一題。答完所有題目後即可看到答題狀況。紅字代表答錯點擊可聽兩者的差異。「糾錯練習」就能針對這些答錯的音標來加強練習哦！

第5步 在「更多選擇」中可查詢一些歷史記錄包含總時長與測試可幫助了解自己的學習狀況。