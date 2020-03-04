「超級飛天狗」會讓人想一直玩下去的超神奇休閒遊戲（Android）

狗狗雖然不會飛但開心時常會蹦蹦跳跳的有些彈性比較好的，

就會在空中有短暫停留的感覺看起來就像在飛相當可愛！這款名為「超級飛天狗」的休閒遊戲就有點這樣的感覺裡頭的狗狗不是真的會飛而是透過超強的「彈跳力」加上一點「推進力」來拉長狗狗停留在空中的時間而已。

遊戲的玩法很簡單看準時機點擊螢幕讓狗狗跳起再給點推進力後就看狗狗能飛多遠的距離最終的落點距離數值將會轉換成金幣獎勵。存夠金幣時可用來提升狗狗的跳躍與推進等級等級越高就能飛得越遠。另外也可以提升每分鐘的離線收益就算不在遊戲裡也能賺金幣哦！

當狗狗破自己的紀錄時偶爾可以獲得寶箱獎勵寶箱中除了有更多的金幣外也會包含一個新的道具可用來幫狗狗變換造型有時也能獲得新的狗狗唷！雖然遊戲說實在的沒有什麼太多的內容玩法甚至有些太過簡單但是卻會有讓人想一直玩的魔力我想可能是因為狗狗在飛翔時那可愛的小屁屁與一直搖晃的小尾巴所散發出來的一種致命吸引力吧！不信的話請親自來試試就知道了。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 超級飛天狗

超級飛天狗 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： Zepni Ltd.

Zepni Ltd. 官方網站： https://www.zepni.com/

https://www.zepni.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「超級飛天狗」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

點擊畫面就能準備起跑當狗狗跑至紅色區域時就點擊螢幕讓狗狗彈起！越準確可以飛得越遠。

接著再持續按著螢幕就能使用「BOOST」加速推進力讓狗狗在空中停留的時間更長。

最後落地時就會顯示飛行的距離並會將距離數轉為金幣獎勵。

賺到金幣後就可以用來升級跳躍力、推進力或是增加離線收益。跳躍與推進的等級越高就能飛得越遠哦！

有時破紀錄可以獲得寶箱獎勵裡頭通常都有額外的金幣與一種新的道具。

道具會收藏在左側的「衣帽間」中點擊就能切換不同的造型。

有時也會獲得新的狗狗造型也會越來越多元可愛唷！