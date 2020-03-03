搖一下立即亮！「Shake Light」超快速的手電筒（Android）

絕大部份的手機都有「手電筒」功能基本上都能從下拉通知欄中的快速面版來啟動或有些手機也能在鎖屏畫面來快速啟動，

不過若經常可能會需要使用到手電筒功能而且想要更快速直接的話或許你可以考慮「Shake Light」。

它是一款手電筒 App使用搖動手機的方式來開關手電筒功能即使手機螢幕是關閉的狀態也可正常使用！換句話說就是把手機直接變成手電筒只要搖搖手機它就能隨時幫你照亮人生的路（咦？）。

其附有口袋偵測功能所以不需擔心手電筒會在口袋或包包中自己開啟。使用時不需連網也沒有內建廣告或需要特殊的權限使用起來超安心！不過要特別注意的是手機的相機必須有 LED 閃光燈否則是無法使用的哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Shake Light

Shake Light 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Juanma Del Boca

Juanma Del Boca 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 6.0 以上版本

Android 6.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Shake Light」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次使用時程式會建議使用者將本程式從電池優化清單中關閉以確保程式可持續長駐。點擊「DISABLE OPTIMIZATION」在清單中找到「Shake Light」並點擊關閉。

第2步 確認下方的「Enable Shake」已啟動。點擊右上角可進入設定功能包含距離檢測、震動與靈敏度基本上是不太需要調整但可視自身使用後的體驗來做修正。啟用功能後就會在上方狀態欄中長駐之後隨時搖晃手機就能打開手電筒再次搖晃即可關閉。