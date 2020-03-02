Find Same Images OK v2.21 相似、重複圖片搜尋比對工具

備份照片是一件很重要的事不過如果不小心摳錯資料夾、重複備份了相同內容除了浪費硬碟空間之外，

日後整理起來可能也會有些麻煩。除此之外我們可能會幫圖片做些簡單的編輯或放大、縮小尺寸或某些軟體或程式會自動製作多個尺寸的一系列縮圖這樣也很容易浪費一堆硬碟空間或害我們浪費太多時間在找想要的圖檔。

如果你想找出硬碟中的重複或相似的圖片可以試試看 Find.Same.Images.OK 這個小工具我們可以針對整個硬碟或硬碟中的指定資料夾來比對相同或相似的圖檔不管是尺寸大小不同被翻轉、旋轉、變形、調色或做過其他修改都可輕易找出來。

使用時亦可自訂相似度從40%～100%都可以看是要相似度高的才列出來讓我們挑或有大幅修改過的也拉出來檢查看看都可以。

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使用方法：

第1步 Find.Same.Images.OK 的使用方法很簡單先選取你要比對的資料夾或磁碟機然後按「Start」按鈕即可開始。



第2步 如果你要針對某兩個資料夾中的圖檔來做比對可以先選「Folder vs. Folder」然後再個別選取不同資料夾、再按「Start」開始比對。



第3步 「Similarity」的部分可以設定圖檔的相似度找出類似的圖檔後視窗上方會自動顯示圖檔預覽畫面讓我們即時比對、瀏覽或刪除。



第4步 亦可批次勾選你要處理檔案後按滑鼠右鍵再執行複製或刪除。