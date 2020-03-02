AVS Video Editor v9.2.1 影音剪輯、影片編輯軟體

AVS Video Editor 是個相當簡單易用、適合影音製作新手的影片編輯軟體提供了多層次的時間軸讓我們匯入各種影片、圖片、字幕、背景音樂、配音音效…等內容還有數十種相當新穎有趣的轉場效果、影片視覺特效，

另外在字幕的部分還提供各種字卡、對話泡泡、字型設計與節日風格…等佈景可以直接套用。

使用時可直接匯入你的影片、從相機攝影機擷取或直接錄製電腦螢幕中的畫面也可在編輯影片時直接透過麥克風錄音並做些簡單的調整與修改。

整體來說AVS Video Editor 的操作相當簡單而且實用性很高非常適合影音剪輯的新手使用。雖然目前的版本似乎沒有中文介面了不過使用方式跟其他類似軟體都差不多大概按一按都會了。只要記得全部弄完後按「Produce…」按鈕匯出影片即可。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： AVS Video Editor

AVS Video Editor 軟體版本： 9.2.1.349

9.2.1.349 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 試用版（未註冊會在影片中顯示訊息）

試用版（未註冊會在影片中顯示訊息） 檔案大小： 158MB

158MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： AVS4YOU

AVS4YOU 軟體下載： Download 下載

軟體操作介面

可直接匯入影片、照片來編輯或從攝影機擷取畫面、錄製電腦螢幕… 等方式輸入。

匯入的影片、音樂或照片會先放在「Media Library」裡面把它拉到下方的時間軸即可開始使用。

支援各種型態的超多過場效果。

另外還有一堆相當特別的影片視覺特效可以直接套用。