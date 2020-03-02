「只是割草」簡單卻超療癒的除草遊戲（iPhone, Android）

生活在城巿裡大概很難有機會接觸「除草」這件事其實除草就跟刷馬桶一樣，

在心情不好、有煩腦的時候做一些簡單、反覆、不太用思考的事好像就能有讓大腦暫時放空讓心情平靜下來的效果如果你不太愛刷馬桶也沒有長滿草的大院子可以讓你除草不妨考慮下載「只是割草」在手機裡享受除草活動帶來的沉靜效果。

「只是割草」就如同它的名字一樣在這款遊戲中玩家要做的就只是割草的動作駕駛著割草機將各式各樣長滿草的院子、草坪全都處理的乾乾淨淨看著草兒們被逐步的割除就像煩惱被拋諸腦後一樣爽快啊！

遊戲時除了可聽到蟲嗚鳥叫的環境音外搭配上割草機低沉的引擎聲與割草時的音效就有莫名療癒的感覺遊戲多視角的轉換也讓整個遊戲體驗更加有趣！割草的場景以街道做區分每完成特定數量的街道就能獲得工具箱或進行升級工具箱中可隨機獲得新的割草機造型而玩家等級提升時也可以拿到更多不同的角色裝扮哦！這些都是遊戲要帶給玩家的另一種驚喜！

遊戲沒有懲罰也沒有競爭得分、排行的壓力只有單純的割草現在就來體驗看看這純粹且療癒的遊戲吧！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 只是割草

只是割草 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Protostar Games PTY LTD

Protostar Games PTY LTD 官方網站： http://protostargames.com/just-mowing/

http://protostargames.com/just-mowing/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Andorid 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Andorid 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

第一次進入遊戲可以選擇要使用的角色之後還可以再做更換。接著就來進行簡單的操作教學向上滑可進入草坪用滑動的方式就能控制割草機的方向。

將整片草坪都處理完即可過關一條街通常都會有 2 個以上的草坪需要割草完成就能獲得工具箱。

每片草坪都會分佈著不同的障礙在其中而且草皮上也會隱藏著不同的花紋甚至還有特別的圖案唷！

在除草時偶爾會有發光的小動物出現點擊就能將其收入相簿中並且可獲得「寶石」獎勵。

而當處理完一整條街的草坪後就能獲得工具箱獎勵一次只能用「時間」解鎖一個工具箱若想快速解鎖另一個則可使用寶石來解鎖。

工具箱中可隨機獲得各種裝備在主頁下方就可以點入更換。

隨著割草的街道數增加等級提升時就能獲得一頂新的帽子同樣可在裝備清單中選用哦！