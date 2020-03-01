MeinPlatz v5.91 快速找出最佔空間的資料夾、最大的檔案

電腦用久了、硬碟空間不夠用了該怎麼來整理舊資料呢？每個資料夾慢慢開來看是一個方法不過這樣不太容易比較散落在不同資料夾中的檔案大小，

有時候檔案有重複的話也不太容易看得出來。

而 MeinPlatz 就像一個簡單快速的檔案總管一樣我們可以直接用不同關鍵字來搜尋、過濾透過「包含」與「排除」等方式來篩選出你最想優先處理的檔案類型。

掃描完後除了可依照檔案大小、佔用空間%比例、資料夾檔案數量、路徑… 等方式來比對檔案還提供了「群組分類」的顯示方式讓我們透過路徑、副檔名、修改時間、檔案大小…等分類將篩選結果分成不同的群組來顯示以便快速找出你要刪除或保留的檔案。非常方便！

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▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：MeinPlatz
  • 軟體版本：5.91
  • 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文、日文…等多國語言版本
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：677 KB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10
  • 官方網站：SoftwareOK
  • 軟體下載：Download 下載

使用方法：

第1步  將 MeinPlatz 下載回來、解壓縮後直接點兩下執行開啟程式後點一下左邊的磁碟機或資料夾即可開始掃描。

 


第2步  如果你想檢測某個資料夾中的子資料夾也可直接在上面按滑鼠右鍵再點「掃描: xxxxxx」。我們也可在視窗上方的「包含檔案」與「排除檔案」中輸入你要的關鍵字或副檔名來篩選你要的檔案。

 


第3步  掃描完成後可在「大小」欄位按檔案大小來排列方便我們快速找出用不到的大檔案。

 

也可用檔案大小、副檔名、修改時間、路徑…等等不同型態來分組顯示。

 

最後更新：03-01, 2020 下午 3:05

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