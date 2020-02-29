「SwipeTrix」讓人絞盡腦汁的滑塊鑽石收集遊戲（iPhone, Android）

「SwipeTrix」是一款帶有螢光感的滑塊益智遊戲，在遊戲中玩家需控制一個彩色方塊，透過滑動的方式在有限的空間中移動，每回移動皆需碰到牆壁或障礙物才會停止，所以要小心別把自己困住了！而最主要的目的就是要收集所有的「鑽石」

以關卡的方式來進行，正常關卡共有 100 關，不過在每日挑戰中還可以玩到更多的獨特關卡，沒有時間上的限制，所以可以用悠閒一點的心情來玩，但腦袋還是得要努力的激盪一下，才能避開關卡中的敵人順利通關。

遊戲集合了多種趣味的元素，例如有需要鑰匙才能開啟的鑽石寶箱、有能瞬移的通道，還有會反向移動的設計等，全都能為遊戲帶來更多有趣的體驗哦！喜歡動動腦的朋友，可以一起來挑戰！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： SwipeTrix

SwipeTrix 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Rakshak Kalwani

Rakshak Kalwani 官方網站： https://www.vrplayinggames.com/swiptrix

https://www.vrplayinggames.com/swiptrix 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

打開遊戲後點擊任一處即可進入關卡彩色方塊就是玩家可控制的對象，將其向右滑動收集「鑽石」即可過關

有時需收集多顆鑽石，不過收集順序的安排就很重要了，一個不小心可是會被困住的哦！（如右圖）因為要碰到壁才會停下來，所以走錯了路，就會被困在無限迴圈中無法脫逃，此時只能點擊右上角的按鈕重新開始

在關卡中會陸續出現一些新的挑戰，像是紅色的敵人，如果讓彩色方塊碰到它，就算挑戰失敗了

出現帶「鎖的方塊」，就需先收集到「鑰匙」才能解鎖

除了正常關卡外，在主頁下方可以點入「CHALLENGES」，就能挑戰更多獨特的關卡但部份需看廣告影片才能解鎖哦！

另外，所使用的彩色方塊也有不同造型可以運用，一樣在主頁下方點入「彩色方塊」即可觀看廣告解鎖其它三款方塊造型，選用後可以讓遊戲更有趣哦！