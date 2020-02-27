十款口罩地圖 App 大評比，來看看哪一款用起來最順手！（Android）

隨著口罩產量的提升現在要買口罩雖然還是要稍微排一下隊但比起實名制剛開始實施時要好買到一些，

甚至有網友分享不需排隊也能直接買到不過這還是會依地區不同而有差異。

而為了要讓民眾可以不用浪費時間東奔西跑健保署將特約藥局以及成人、兒童口罩庫存數量的相關資料放置於政府資料開放平台讓民間的各個單位可以用來開發口罩庫存的查詢工具。

目前在 Google Play 裡利用「口罩」做為關鍵字可以找到差不多十幾款相關的 App雖然基本功能大同小異但也讓人難以決定要下載哪一款吧？本篇就要來幫大家評比其中十款的口罩地圖 App來看看哪一款用起來最順手！

挑選的 App 包含口罩資訊地圖、台灣口罩地圖、口罩地圖、即時口罩地圖、口罩庫存查詢……等由於好幾個名稱幾乎一模一樣就不再一一列舉在下方表格中可直接點擊連結開啟 App 下載頁面。

評比的項目主要分為是否提供篩選排序、開賣時間、定位精準度、是否有地址搜尋功能、資料以地圖或列表呈現、導航功能、附加防疫資訊、讀取速度快慢以及是否內含廣告都會整理在下方的表格中大家可以依自己重視的項目來做選擇哦！另外由於各藥局販售規則不同的關係各 App 中顯示的庫存數量僅供參考實際數量以藥局現場為主這部份就沒有再特別檢視了。

篩選

/

排序 開賣

時間＊ 定位

精準度 地址

搜尋 地圖

/

列表 導航

功能 防疫

資訊 讀取

速度 內含

廣告 口罩資訊地圖 Ｘ Ｏ 準 Ｏ 皆有 Ｏ Ｘ 快 Ｘ 台灣口罩地圖 Ｘ Ｏ 準 Ｘ 地圖 Ｘ Ｘ 快 Ｏ 台灣口罩地圖Taiwan Mask Map Ｏ Ｘ 準 Ｘ 地圖 Ｘ Ｘ 稍慢 Ｘ 台灣口罩地圖(藥局地圖)查口罩剩餘數量 Ｘ Ｘ 準 Ｘ 皆有 Ｏ Ｏ 稍慢 Ｏ 口罩地圖[APrevent] Ｘ Ｘ 準 Ｘ 皆有 Ｏ Ｘ 快 Ｘ 口罩地圖 Ｘ Ｏ 準 Ｏ 皆有 Ｏ Ｘ 快 Ｘ 即時口罩地圖 Ｏ Ｏ 準 Ｘ 地圖 Ｏ Ｘ 快 Ｘ 口罩庫存查詢 Ｏ Ｘ 需手動 Ｘ 列表 Ｏ Ｘ 快 Ｘ 藥局口罩查詢 Ｘ Ｏ 需手動 尚未

開放 地圖 Ｏ Ｏ 稍慢 Ｘ 口罩哪裡買 Ｘ Ｘ 準 Ｘ 皆有 Ｏ Ｘ 快 Ｏ ＊部份藥局有上傳口罩開賣時間但 App 資料可能未即時更新。

以下每款 App 會提供幾張重點截圖供大家參考介面的舒適度。點擊程式名稱一樣可連結開啟下載頁面。

[口罩資訊地圖]

[台灣口罩地圖]

[台灣口罩地圖 Taiwan Mask Map]

[台灣口罩地圖(藥局地圖)查口罩剩餘數量]

[口罩地圖 APrevent]

[口罩地圖]（開賣時間與其它 App 有些差異）

[即時口罩地圖]

[口罩庫存查詢]

[藥局口罩查詢]（需手動定位 -> 點擊「顯示藥局資訊」）

[口罩哪裡買]