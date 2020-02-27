[DDU] Display Driver Uninstaller V18.0.2.2 顯示卡驅動程式移除工具

簡稱 DDU 的 Display Driver Uninstaller 是一個專門用來移除 Windows 顯示卡驅動程式的小工具有時我們如果裝錯了版本或想測試一下新版驅動程式萬一系統內建的移除工具沒法完整清除原有驅動程式的殘留垃圾（如登錄檔、資料夾、舊檔案…等），

這時又直接裝了其他版本的驅動程式也許可能會造成其他穩定性與效能問題。如果你在更換驅動程式後發現有些地方一直怪怪的可以試著透過 DDU 這個小工具來完整清除舊有的檔案、再重新下載安裝正確版本。

DDU 可支援 AMD (ATI), NVIDIA 與 Intel 等廠牌的各系列顯卡（之後會支援 REALTEK 與 Sound Blaster 音效卡）使用時建議先將電腦重開機進入安全模式(Safe Mode)再來操作。移除後記得再找適合的驅動程式來安裝這樣電腦才能正常運作。

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