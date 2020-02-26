「迷失之島」結合消消樂與佈置改造的冒險闖關遊戲（iPhone, Android）

劇情頗為豐富的「迷失之島」是一款結合消消樂與島嶼佈置改造的冒險闖關遊戲玩家在遊戲中扮演的角色是一座小島的新主人將與來自大英博物館的考古學家艾麗一同在這座小島上找出古老文明的遺跡、解決各種的謎團，

並一步步的讓小島恢復以往的光景。

消消樂是遊戲中賺取「星星」的主要方式每闖過一關就能獲得一顆星而星星則可用來執行各式各樣的改造任務。每個關卡都有過關目標有些是需收集特定顏色的方塊有些需收集指定的物品等必須在限制的步數內完成才可獲得星星與金幣獎勵。

而改造任務則是與故事劇情同步推進的透過任務的觸發與完成將可以更深入揭開這座小島的神祕面紗。在遊戲中還會有隻可愛的海豹成為你的寵物陪伴你在這座島上一起生活、玩耍有時候牠也會幫你探尋更多的寶藏哦！有興趣的朋友可以一起來玩看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 迷失之島：消消樂冒險

迷失之島：消消樂冒險 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Plarium Global Ltd

Plarium Global Ltd 官方網站： https://plarium.com/

https://plarium.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

按下「開始」後你的夥伴艾麗就會帶著你一步步做基本的設定與遊戲教學。

不過艾麗似乎想不起來你的名字所以先告訴她吧！以後比較好溝通。（咦？）

經過一小段的說明與介紹後會開始進行遊戲教學。這就是主要的消消樂遊戲點擊兩個以上相同顏色的方塊就能消除在限制步數內消除達目標即可過關。

過關後可獲得一顆星與金幣獎勵。

接著點擊左下角的記事本展開第一個任務。

點擊「行動」即可使用一顆星來執行任務。

首先要來整修泳池每回的佈置改造都會給玩家三個設計選項可以依自己的喜好來選擇哦！

隨著劇情的推進會陸續再加入其它的任務而玩家則必須再進行消消樂關卡來取得星星才能解決這些任務需求。遊戲的模式就是這樣進行的。

而在消消樂遊戲中一口氣消除 5 塊以上的方塊可以獲得特殊道具像是火箭、炸彈等可大範圍的消除周圍的方塊哦！

隨著關卡數的增加過關目標也會加入更多不同的元素像是需收集特定數量的水果或是必須讓神器落到遊戲盤的最下方等都可以為玩家帶來更多不同的樂趣。