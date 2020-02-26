Process Hacker v2.39 檢測電腦運行中的處理程序、系統服務與對外連線狀態

雖然 Windows 系統已內建「工作管理員」之類的功能讓我們查詢正在運作中的程式、服務與其他相關資訊不過相較之下 Process Hacker 則多了更多貼心的設計與小工具。

Process Hacker 提供相當簡便的處理程序、系統服務搜尋功能我們可用關鍵字快速找到你要檢測的軟體或程序，

也能直接在視窗中看到哪些軟體或服務正在對外連線、透過什麼通訊協定/連接埠連線到外部哪個IP能個別查詢每個處理程序或軟體對硬碟的讀寫狀況與讀取/寫入速度還能用不同顏色來標示處理程序的不同狀態與運作情形。

另外Process Hacker 提供即時圖表的方式來顯示 CPU/GPU/記憶體/硬碟讀寫… 等狀態讓我們清楚了解在系統資源吃緊的時候到底是那個程式或內建服務吃掉了大部分的 CPU 或顯卡資源。而桌面右下角的系統列還能透過多個小 ICON 來顯示 CPU/硬碟/記憶體/網路流量… 等使用狀況。如果有需要的話還可開啟即時通知功能在新增/關閉處理程序或系統服務時通知你嚴密監控電腦的運作。

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更棒的是Process Hacker 還提供了「Find Handles or DLLs」透過副檔名或關鍵字來搜尋、過濾你要觀察的 DLL 檔或看看哪些文件被什麼程式佔用、處理中相當方便。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Process Hacker

Process Hacker 軟體版本： 2.39.124

2.39.124 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體（開放原始碼）

免費軟體（開放原始碼） 檔案大小： 3.23 MB

3.23 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： Process Hacker

Process Hacker 軟體下載： Download 下載

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