「新成語接龍」五級難度、上千個關卡！喚起你的成語魂！（iPhone, Android）

「新成語接龍」是一款可以鍛練成語能力的填空遊戲集合了常用的成語、俚語外更特別選出教育部編纂入課綱的 2,600 個成語，

整個遊戲中共可學習到 12,000 個成語唷！

遊戲依難度分為五級不過玩家並無法跳級挑戰只能乖乖的從初級的第一關開始每個關卡皆由多句成語組成利用待選字區的字來進行填空越快完成關卡在過關後的評價就會越高。

而在遊戲關卡中會有「瓢蟲」隨機停在空格處若能在指定的空格中填入正確的單字就能獲得「甲蟲積分」但若答錯就會扣除積分。在玩家排行榜中除了「正確率」、「總星數」外「甲蟲積分」也會被用來排名哦！

另外每完成一關都可以累積「特殊關卡」的進度條每 5 關可集滿一次這個「特殊關卡」需回答 5 個成語填空題採限時制且沒有提示可使用而且出現的成語都是平常較少見的難度可說是高上許多但若能全數答對就可以獲得額外的「甲蟲積分」。

雖然它的玩法不是最創新的但真的頗寓教於樂每回過關都還能點擊成語查看釋義唷！喜歡成語接龍的朋友可以來挑戰看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 新成語接龍

新成語接龍 軟體語言： 繁體中文, 簡體中文

繁體中文, 簡體中文 開發人員： MrOwlgame Studio

MrOwlgame Studio 官方網站： https://www.mrowlgame.app/OWL/Crossword/

https://www.mrowlgame.app/OWL/Crossword/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.0.3 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.0.3 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

打開遊戲後點擊「開始」就可以從「唾手可得」的初級挑戰囉！

最初會一次開放前 5 關但答完 5 關後每回只會解鎖 1 關。點入就可以開始挑戰了！採計時制越快完成最後的評分就越高。可由下方待選字區選擇欲填入的單字但當「瓢蟲」飛入時就要先回答指定的空格答對就能獲得「甲蟲積分」。

正確回答所有的空格後就過關囉！在過關畫面下方可見剛剛關卡中的成語點擊就能查看釋義。

另外過關時可累積右側的「特殊關卡」進度條集滿時就可以點入挑戰每回有 5 個成語需在限時內全數答對才能獲得獎勵。

如果在關卡中有遇到困難時可以點擊上方的「電燈泡」取得一字提示。不過它會直接將答案填入並不是真正的提示啊～～～