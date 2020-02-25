用這個 Chrome 外掛在 Google 搜尋添加多種語言選項，可獲取更確切的當地資訊！

有事就問 Google 大神是許多人的習慣幾乎每個人每天都會使用 Google 搜尋各種資訊不過因為地區的限制，

縱使 Google 有提供搜尋不同網頁語言切換的選項但在台灣的我們也只能選擇搜尋使用繁體中文或簡體中文的網頁如果想要查看日本、美國或其它國家的當地資訊就可能需使用當地語言的關鍵字、花更多時間才能挖到相關的網頁。

如果你習慣使用 Google Chrome 瀏覽器的話其實可以加裝「Add links to change languages on Google」這個擴充套件就能在語言切換的選項清單中加入其它自己需要的語言除了繁中、簡中外還包含日、英、韓、德、法、希臘、西班牙、土耳其等 46 國語言可選擇。

安裝好程式在開啟 Google 搜尋頁面後就能勾選需要的語言選項之後在使用搜尋功能時就能自由切換欲搜尋的語系囉！例如想查看日本當地對武漢肺炎的相關新聞若使用「肺炎」做為關鍵字搜尋原本大多只能查詢到台灣或其它使用中文撰寫的網頁資訊但切換為日語網頁選項後就能立即找到日本的相關網頁囉！

對於有興趣想要更深入了解世界上其它國家新聞資訊或其它網頁內容的人來說這個擴充套件真的很有幫助提供給各位參考。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Add links to change languages on Google

Add links to change languages on Google 軟體版本： 0.2.1

0.2.1 軟體語言： 英語, 日語

英語, 日語 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 50.6KiB

50.6KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載網頁點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。

第2步 安裝後初次開啟 Google 搜尋頁時就會跳出下方的設定畫面勾選需要的語言後按下「Save」。建議繁中、簡中的選項還是要勾選以便之後切換到其它語言搜尋頁還可再切回中文。

第3步 完成設定後在 Google 搜尋資訊時就可以點擊功能列右側的「工具」再展開「不限語言」的選項清單就能看到所增加的語言選項。

第4步 例如選擇切換為「日語」就能直接看到日本當地的新聞資訊或其它的網頁內容。但要記得使用當地的關鍵字來搜尋才能找到相關的訊息哦！（例如想查詢英語系國家的肺炎資訊可輸入「nCoV-19」或「Coronavirus」。）

第5步 要是外語能力還不足又想了解當地新聞的內容別忘了可以使用 Google 的網頁翻譯服務唷！

第6步 之後若想調整語言選項的內容可在開啟 Google 搜尋頁後點擊工具列上的程式圖標「+L」即可修改語言選項。