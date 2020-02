Posted on

Toddler Keys 鎖住鍵盤滑鼠,避免毛小孩亂按!(清潔消毒時也不影響操作)

Toddler Keys 是一個古老的小工具主要功能是幫我們鎖住電腦的鍵盤、滑鼠不讓其他人亂按,

如果你家裡有小小孩、貓咪、狗狗或其他聽不懂人話的小動物三不五時就要去踩你的鍵盤或動你的滑鼠可以透過 Toddler Keys 這個免費軟體來幫我們鎖住鍵盤與滑鼠按鍵等操作。

Toddler Keys 提供「手動上鎖」與「定時自動上鎖」兩種模式我們可以設定在讓電腦在指定時間沒人操作時自動停用鍵盤滑鼠也能指定只停用鍵盤或同時停用鍵盤+滑鼠。想要解鎖的話只要在鍵盤輸入【quit】就可以恢復也可自訂慣用的密碼或暗號。

與 Windows 內建的「視窗鍵」+「L」電腦鎖定功能不同的是Toddler Keys 只會鎖住鍵盤滑鼠的操控功能不會影響正在播放的影片或其他軟體功能也不會被登出桌面。我們可以在看片、追劇時讓 Toddler Keys 自動鎖定鍵盤避免被霸道的貓咪拿鍵盤來磨蹭、當枕頭睡時一直亂按到。也可以設定在鍵盤滑鼠鎖定時顯示指定的圖片或聲響另外還有鎖定磁碟機與電源按鈕等功能。

如果你常常有鎖鍵盤的需求或電腦運作時偶爾需要停用鍵盤按鍵來消毒、清潔Toddler Keys 會是很方便的小工具不過千萬別忘記解鎖密碼喔!

軟體名稱: Toddler Keys

軟體版本: 00.97.0000

軟體語言: 英文

軟體性質: 免費軟體

檔案大小: 510KB

系統支援: Windows XP/Vista/7/8/10

官方網站: David Schaeffer

軟體下載: Download 下載

使用方法:

第1步 安裝好 Toddler Keys 軟體、啟動後桌面右下角會出現一個名為「TK」的圖示在圖示上按滑鼠右鍵即可選擇要鎖定鍵盤或同時鎖住鍵盤+滑鼠按鍵。另外也可點「Options」執行其他設定。



第2步 在設定視窗中我們可以指定電腦閒置多久後自動鎖定鍵盤、滑鼠下面方框中也可輸入自訂的解鎖密碼不過一定一定一定要記住、不能忘記。

另外「Show pictures and sounds while keyboard is locked」則可在鎖定時顯示其他你指定的照片或播放聲響如果勾選此項目鎖定時螢幕會全黑;如果取消勾選則會顯示原本的桌面或軟體操作畫面。



第3步 按一下選單中的「Manage Pictures/Sounds」可選取照片或音樂擋在鎖定時每次按一個按鍵就會顯示你指定的圖示。