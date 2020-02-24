把 95% 酒精濃度稀釋成 75% 該加多少水？ 「消毒酒精試算」輸入容量就直接幫你算好！（iPhone, Android）

為了對抗武漢肺炎除了搶口罩外消毒酒精也是另一個極為搶手的東西而酒精的濃度可不是越高越好，

70%~78% 皆有殺菌效果其中濃度 75% 的效果最好但現在巿面上比較容易買到的大概只剩下 95% 的高濃度酒精就有藥師在網路上分享如何將 95% 的酒精加水稀釋成 75% 酒精來使用。

其實這個資訊在 SARS 流行的那段期間就曾經有人分享只是隨著時間過去大家也都遺忘了這個稀釋的方法而除了可以在網路上用關鍵字搜尋到相關的作法外也可以下載「消毒酒精試算」這個 App 來計算稀釋比例。

程式的使用非常簡單預設調配容量 500ml 的 95% 酒精濃度開啟程式直接就能看到要調製 70%、75%、78% 濃度分別要加入的蒸餾水量（或煮沸過的冷水）如果只想取 100ml 的 95% 酒精來製作只需要修改「容量」的數值即可。

在程式中還有附加一些常見問答可以供使用者參考。抗疫期間大家要一起做好自身的健康管理勤洗手最重要唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 消毒酒精試算

消毒酒精試算 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Kuo Lung Chien / 安格爾能源科技

Kuo Lung Chien / 安格爾能源科技 官方網站： https://www.engris.tw/

https://www.engris.tw/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟程式就可以看到原始酒精的預設數值容量 500ml、濃度 95%分別需要加入的蒸餾水量。下方則有一些常見問答可以參考。

第2步 點擊容量或濃度就可以手動輸入需要的數值例如只想使用 100ml 的 95% 酒精就可以把容量改成 100下方的數值就會自動計算出來。