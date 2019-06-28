Pointofix v1.8 螢幕白板筆，直接在螢幕上畫箭頭、標重點！（上課、演講或作簡報時用）

2019/6/28 更新：軟體版本更新至 v1.8 繁體中文版。

Pointofix 是個很有趣的免費小程式他可以讓我們直接在螢幕上畫圈圈、線頭、標箭頭或打字方便把整個電腦螢幕當做是個電子白板（或黑板），

直接用各種線條、圈圈或箭頭、勾勾...等符號在螢幕的視窗、圖案、各種圖表中亂塗鴉或做各種標示拿來當做上課、演講或做簡報時使用也相當方便！！

畫完之後還可以直接把剛剛標示的內容與筆跡整個儲存成一個png格式的圖檔等到演講或上課完後再把圖檔寄給學員讓大家可以更清楚牢記每一張圖表或課程的講解內容。

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▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Pointofix
  • 軟體版本：1.8
  • 軟體語言：中文版（另有多國語系檔）
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：577KB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10
  • 官方網站：http://www.pointofix.de/
  • 軟體下載：按這裡

 

一、中文化方法：

當我們將Pointofix軟體下載回來並解壓縮之後請將語系檔也下載回來、解壓縮然後把「pointofix_translation_zh-tw.ini」檔案複製到Pointofix軟體資料夾中並改名成「pointofix_translation.ini」再按兩下「Pointofix.exe」執行主程式即可。

1-Pointofix-螢幕白板筆直接在螢幕上畫箭頭、標重點

 

 

二、使用方法：

第1步  執行Pointofix軟體之後桌面右上角會出現一個小小視窗請按一下「開始」按鈕即可直接在螢幕中畫圈圈、箭頭、打字或標重點。

2-Pointofix-螢幕白板筆直接在螢幕上畫箭頭、標重點

 

第2步  如下圖我們可以先開啟一張你要講解的圖表或圖案、講義內容然後再開啟Pointofix軟體直接在螢幕中講解、畫重點。

3-Pointofix-螢幕白板筆直接在螢幕上畫箭頭、標重點

 

第3步  Pointofix軟體的控制面板中有包含顏色、方框、圓圈、實心圓圈與方框、線條、勾勾、叉叉、放大鏡、橡皮擦...等等各式工具我們還可以按「+」或「」或滑動滑鼠滾輪來放大或縮小螢幕畫面。除非我們按下面板最上方的「離開」按鈕否則不管怎麼塗鴉、打字、標示種點任何鍵盤或滑鼠的操作都不會影響原本的視窗與檔案內容。

4-Pointofix-螢幕白板筆直接在螢幕上畫箭頭、標重點

 

第4步  用完之後我們可以按一下「儲存...」圖示將目前畫面儲存成圖檔保存下來。如果要結束螢幕塗鴉功能請按一下最上方的「離開」按鈕。

5-Pointofix-螢幕白板筆直接在螢幕上畫箭頭、標重點

 

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訪客留言：

24 Replies to “Pointofix v1.8 螢幕白板筆，直接在螢幕上畫箭頭、標重點！（上課、演講或作簡報時用）”

    2. 沒成功的朋友們…翻譯檔後面的.ini去掉，只剩pointofix_translation，因為有些版本windows會自己加檔名

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