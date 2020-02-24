「諾諾島」緊張刺激的 3D 風格尋寶探險遊戲（iPhone, Android）

「諾諾島」是一款無論畫風、玩法、遊戲節奏都相當有水準的尋寶探險遊戲遊戲的 3D 立體風格讓玩家在遊戲時，

可以有很高的視覺享受因為前進的節奏完全是玩家能夠掌控的所以平時玩 3D 遊戲會頭暈的玩家大可放心的來挑戰哦！

在「諾諾島」裡藏著許多的寶藏由玩家帶領的探險隊將要把寶藏一一的挖掘出來不過在這些島嶼上駐紮了許多諾諾軍隊要來保護神祕的寶藏一路上可能會遇到重重的阻礙像是隨時會出現的鯊魚、蜘蛛、骷髏頭或是章魚等還有許多隱藏的陷阱例如尖刺、飛鏢、鋸刃等因此這條探險之路並不輕鬆一旦踏上就要有回不來的心理準備！

遊戲採闖關制每個關卡都需要收集「鑰匙」才能打開寶箱也需找出「地圖」碎片來開啟通往秘密關卡的道路另外看到「代幣」時記得千萬不要錯過因為它可以用來購買「檢查點」適時的設立「檢查點」才可以讓玩家少走許多的冤枉路唷！

關卡地圖相當豐富分為多個不同的主題世界操作方式也蠻簡單的點擊就能前進左右滑動來變換方向但行走的道路大多十分狹窄一個沒控制好也可能會失足跌落水中而失敗。雖然畫風可愛可愛的但玩起來卻緊張又刺激推薦給喜歡冒險的玩家們來挑戰囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 諾諾島

諾諾島 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Illusion Labs AB

Illusion Labs AB 官方網站： https://www.illusionlabs.com/

https://www.illusionlabs.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲時會有一段蠻刺激的前導動畫可以感受一下遊戲的緊張氛圍。接著就可以選擇想要使用的冒險者角色。

在正式開始挑戰前來練習一下遊戲的操控方式與遊玩重點。點擊就能前進左右滑動可改變前進的方向。

關卡中一個主要的任務就是收集「鑰匙」集到一枚完整的鑰匙就能開啟寶箱。

第二個就是要找到「地圖」碎片之後可用來開啟秘密關卡。

第三個「代幣」看到時也絕對不可以放過收集後可用來設立「檢查點」哦！

完成行前教學後就可以正式踏上諾諾島的第一個島嶼「迷霧礁」。

在關卡中要注意兩旁的牌子大多都是用來警告玩家可能有危險出沒。走到最後的「X」處就是終點。

若有收集到完整的「鑰匙」就能開啟寶箱獲得寶藏。

有找到「地圖」也會在過關時顯示目前的地圖拼湊狀況。

過關後會顯示過關所花費的時間以及收集到的物品狀況及是否有設立「檢查點」接著就可以再挑戰下一關。

在後續的關卡中會陸續出現更多的機關陷阱與阻礙千萬要小心避開！

萬一踩到陷阱或被攻擊甚至是自己失足跌入水中全都算挑戰失敗。失敗時會詢問玩家是否要用「代幣」設立「檢查點」設定之後若再失敗就不用從第一關重新開始而是可以從最近的一個「檢查點」開始。

完成第一個島嶼就可以向左滑動繼續挑戰下一個。

在左下角可點入更改冒險者角色。

點擊右上角的話可以看到更多的世界地圖並可看到每張地圖的完成度。