Foodiesfeed 免費可商用的高畫質美食圖庫

「Foodiesfeed」是一個專門提供食物類照片的線上圖庫網站目前收錄了超過 1,500 張的食物照片全都來自於世界各地的美食攝影師之手，

無論是照片本身的構圖或是照片的解析度都有相當程度的水準。

這些圖片全都採 CC0 許可個人或商業用途皆可免費下載使用而網站的終極目標就是希望想要消滅那些廣大使用者仍然在使用的低品質食物照片素材期望任何與食物相關的設計都能更加美觀。

網站有蠻完整的搜尋工具除了可使用關鍵字來搜尋外也提供前五大熱門分類標籤以及最新、熱門、精選照片列表供使用者參考當然也有一些主要的大分類可以方便使用者更快找到適用的食物圖片。

不需註冊就能免費下載所有的圖片但若想要享有更快速的下載體驗就可考慮用 Email 加入免費會員唷！

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使用方法：

第1步 開啟網站後可直接在上方的搜尋欄中輸入關鍵字搜尋或者也可參考下方的大分類。

 

第2步 往下拖曳的話可看到一些熱門的照片列表。

 

第3步 點擊搜尋欄上方的「Popular Tags」就可以看到前五大熱門的搜尋標籤下方還有最新、熱門與精選照片可以選用。

 

第4步 點入喜歡的圖片可查看大圖。

 

第5步 點擊右側的「Free download full resolution」就可以免費下載該圖片。（如果希望可以更快速的下載圖片可點擊「Sign up for Instant downloads」註冊會員後就能更方便的操作。）

 

第6步 接著需等待數秒的時間後就會自動跳出儲存視窗即可將圖片下載到電腦中使用。

 

最後更新：02-24, 2020 上午 10:38

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