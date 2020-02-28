貓咪系列找不同遊戲，讓人想大喊到底哪裡不一樣啊～～～「にゃんこの写真どこ変わった？」（iPhone, Android）

相信大部份的人都有玩過找不同遊戲之前在這邊也介紹過不少但這次要介紹的這款「にゃんこの写真どこ変わった？」貓咪系列的找不同遊戲，

困難度真的很高！除了目光會一直不小心被貓咪吸走之外（咦？）它的遊戲方式與一般同類型遊戲也有些差異。

一般找不同遊戲會同時將兩張近乎相似的圖片左右或上下擺在一起讓玩家可以兩邊來回對照尋找差異點但這款遊戲是先讓玩家看一張照片數秒後再看另一張照片然後再找出不同的地方不只是考驗玩家的眼力也很殘酷的挑戰記憶力啊！

遊戲分為三種難度等級簡單、普通與困難主要是依差異點的數量來做區分簡單等級只會有一個差異點普通等級會增加為兩個困難則提高至三個每個難度各有 20 關而每關都有三次答題的機會如果三次都答錯就必須重新再來一次。

個人覺得簡單等級就已經很不簡單了！有時仔細的記憶貓咪身上的特徵但差異點卻是在旁邊其它的場景中真的讓人很心寒啊！（嗯？）對喜歡貓咪的人來說有貓可以看誰還要看其它的東西！……總之遊戲要過關真的不容易但有很多貓咪圖片可以看也算是種享受喜歡貓咪的朋友可以來挑戰看看囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： にゃんこの写真どこ変わった？

にゃんこの写真どこ変わった？ 軟體語言： 英文, 日文

英文, 日文 開發人員： nekoappli

nekoappli 官方網站： https://nekoapp.info/

https://nekoapp.info/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後點擊「Start」再選擇想要挑戰的難度等級。

接著選擇想要挑戰的貓咪圖片每個難度都有 20 張可以玩沒有先後順序的問題。選擇後會倒數 3 秒簡單等級會有一個地方改變倒數後就可以開始觀察並記憶原圖的細節。

上方有隻小白貓會從「Start」走到「Gorl」（應該是 Goal 才對吧！）當他走到終點時就會切換另一張圖片此時就要尋找它與原圖的差異之處。

答對後就可以過關進入下一題。

每關都有 3 次的答題機會如果都答錯這關就算挑戰失敗。

普通等級每張圖會變動 2 處困難等級會增加至 3 處雖然答題沒有限時間但對於短暫記憶能力較弱的玩家來說真的超難的啊！（拭淚）有自信的朋友可以來挑戰看看哦！