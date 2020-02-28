配色配到懷疑人生了嗎？來「ColorClaim」參考專業設計師收集的上百種美麗配色方案！

眾設計師們相信大家在設計生涯裡總會遇到撞牆期除了要思考各種創新的 idea 外，

選色、配色到懷疑人生也是常有的事在德國就有位名為 Tobias van Schneider 的設計師收集了各種他喜歡的顏色組合原本是為自己未來的創作需求而準備但他認為其他人或許也會需要所以就創建了「ColorClaim」網站。

這個網站沒有太多的功能純粹就是用來分享其所收集到的各種顏色組合目前已有 120 張色卡每張色卡中都由一種主色搭配另一個強調色所組成使用方式則很自由站主表示他自己需要時都是將選中的色卡複製到 Photoshop、Illustrator 或 Sketch 等繪圖軟體中直接吸取色卡上的顏色來做使用。

不過如果想要一次擁有所有的色卡組合網站也有提供 Sketch 調色盤壓縮檔可打包下載使用唷！有需要的朋友可以參考看看或是選擇將網站加入最愛當靈感枯竭時再來看看也是不錯的方法。

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網站畫面：

網站本身的封面設計都很有美感往下滑動就能看到一些相關的說明。點擊「SKETCH PALETTE」就可以直接下載調色盤壓縮檔。

 

再往下拉就能看到色卡列表囉！每一張色卡都由一個主色與一個強調色所組成找到喜歡的就可以直接滑鼠右鍵複製或另存圖檔做使用。

 

目前提供有 120 種配色當選色、配色遇到瓶頸時不妨可以來尋找靈感唷！

 

最後更新：02-22, 2020 下午 6:18

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