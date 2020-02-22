「指尖方塊」任務關卡型方塊消除遊戲，三種模式隨你選！（iPhone, Android）

「指尖方塊」的基本遊戲玩法算是很常見的不過開發者卻結合了任務關卡讓它玩出了新生命！基本的玩法就是將方塊排入有限的空間中只要可以填滿一行或一列就能消除，

而這款遊戲設計了三種遊戲模式包含「闖關模式」、「經典模式」與「方塊寶石」讓你下載一款遊戲就能獲得三種樂趣！

在「闖關模式」中又設計了多種不同的難題每隔十關都會新增一個全新的元素讓玩家可以不斷期待後續的關卡挑戰！每個關卡都有一個過關目標可能是需獲得指定的積分、可能是需消除足夠的指定方塊……等有時還會加入步數的限制將難度推上另一個境界！而「經典模式」就沒有任何的限制只要待用方塊能有空間擺入遊戲就能一直進行遊戲會自動保存進度讓玩家可以隨時隨地的回到遊戲當中。

「方塊寶石」的玩法就比較不同而且它並不是在一開始就出現當玩家在闖關模式中玩到一定程度後入口才會顯現。它屬於累進制關卡遊戲主要玩法是透過將兩個以上相同且相連的方塊點擊消除來得分只要達到關卡目標分數後就能升級。

每關需玩到沒有任何方塊可消除後才能進入下一關但若當無方塊可消除且分數未達過關目標遊戲就算挑戰失敗了所以乍看之下好像是可以隨性點擊消除的遊戲實際上是需要精心安排消除的順序才能想辦法獲得更高的分數哦！整體來說玩起來蠻過癮的如果你本來就很喜歡玩經典的玩法這款遊戲會更讓你停不下來哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 指尖方塊

指尖方塊 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Kerun Games

Kerun Games 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

一開始只會看到「闖關模式」與「經典模式」。點入闖關模式就能看到關卡的過關目標。

為了新手玩家程式中都還是有提供完整的教學。將下方的方塊拖曳擺放到遊戲區中填滿一行或一列就能消除。

必須在有限的步數內完成目標才能過關。

過關後可獲得少許的金幣獎勵接著就可以再繼續挑戰下一關。

慢慢的關卡會開始出現更多不同的元素過關目標的變化、不同材質的方塊有不同的消除條件。在有新東西出現時遊戲中都會有相關的說明哦！

在遊戲還會隨機出現「炸彈」方塊點擊就能炸掉其周圍的方塊可適時用來增加擺放的空間。如果目前的空間有可能無法擺下更多的方塊遊戲小幫手就會提醒玩家可使用上方的加速器來為自己爭取更多機會。

「經典模式」就是一個與自己比賽的地方能得多高的分數全都得靠自己努力。基本消除方式都是一樣的填滿一行或一列就能消除得分。

「方塊寶石」則是在遊戲玩到一個坎站時就會在主頁出現點入就可以開始挑戰！上方會顯示現階段的目標分在下方點擊兩個以上相同花色且相連的方塊就能消除消除後上方的方塊會順勢落下若中間空了一排則右側的方塊會自動向左靠齊。

在達成目標分後仍然必須將剩餘可消除的方塊繼續消除到完全無法配對後才可進入下一階段。

每個上升一個關卡目標分就會再往上加而整體的分數是累計的就看玩家能獲得多高的分數囉！

每天還有「簽到」與「每日任務」皆可以獲得不少的金幣獎勵哦！