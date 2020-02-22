「一行字」用輕鬆在照片加入日期與文字說明（iPhone, iPad）

「一行字」是一款可以簡單在照片中加入一行文字的照片編輯程式你可以用來記錄拍照的地點或是在分享之前在照片中簡單寫下一些想法或是拍照當下的心情，

讓其他人在看到照片時就能更容易了解照片的意義甚至還可以發揮創意幫照片加入有趣的旁白。

它不像一般的照片編輯程式功能那麼複雜操作介面直覺簡單雖然字體不可更換但預設的手寫風格字體已相當具有設計感還有黑底白字、白底黑字、灰底白字以及兩款無底色的配色樣式可選擇。

如果需要加入當天的日期也只需要點擊一個按鈕就能快速添加日期。字體尺寸的部份有提供調整按鈕可依需求縮放大小整體的操作體驗是很單純的適合不喜歡功能複雜的朋友來使用哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 一行字

一行字 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： CHI HAO CHIU

CHI HAO CHIU 官方網站： http://millva.com/APPS.html

http://millva.com/APPS.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「一行字」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後可於下方選擇拍照或由相簿選取照片。接著就可以在箭頭所指之處點擊輸入文字。

第2步 輸入文字後就會自動出現在照片的右下角如果需要加入日期只要點擊最右側的按鈕就能加入編輯當天的日期。

第3步 可依照片的顏色深淺從 5 種配色樣式中選取適合的。

第4步 最後再使用左側的「大 A」與「小 A」來調整字體大小就可以點擊右下角的按鈕將照片儲存到相簿中。