Weather Against Humans 超有幽默感的惡搞型天氣 App（iPhone, iPad）

天氣與我們的生活息息相關是大多數人每天都會關心的資訊但無論是透過電視、網路還是各種的天氣 App 取得預報資訊，

是否感覺都只是一堆的數據在變化而已？昨天的 25 度與今天的 23 度對我們來說體感上可能是差不多的所以明確的知道各種天氣的數據對一般人來說似乎也不是那麼必要。

「Weather Against Humans」的開發者就設計了這款另類的天氣 App以人性化為出發點想讓使用者透過不同的方式來了解天氣的變化。在這款程式中你不會看到任何的數值連最基本的氣溫資訊都沒有但它會依溫度的變化用一句幽默的短語來呈現給你知道。

在開始使用前程式會要求使用者設定自己認為的熱與冷的溫度標準例如我覺得超過 20 度就是熱、低於 15 度就是冷那就可以依這個數值來進行設定之後開啟程式查詢天氣時它就會依這個標準來顯示相對應的文字描述。

大約每週會更新一次短語庫使用者也可以發揮個人的創意由程式中的管道來回饋給開發者也許在下一次的更新中就能看到你所分享的創意文字唷！有興趣的朋友可以來試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Weather Against Humans

Weather Against Humans 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Clay Loneman

Clay Loneman 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Weather Against Humans」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式需先做一些基本的設定點擊「Okay!」後先選擇慣用的溫度單位。

第2步 點擊「Enable Location Services」給予程式讀取定位資訊的權限。

第3步 設定個人認為的酷熱溫度與極冷溫度標準上下滑動就能設定溫度高低。

第4步 之後開啟程式時就可在畫面上方看到一個天氣小圖下方則會用一句短語來描述今天的氣溫。雖然是英文但也不致於太過艱深唷！向左滑動可以點擊「update location」更新位置資訊目前還未提供多地點的查詢服務。

第5步 向右滑動可切換到設定畫面如果想重新設定溫度標準可以點入「Calibrate」。若想提供一些創意的天氣短語則可點擊下方的「Submit」。

第6步 點擊「Pick」後可從 5 種天氣類型中選擇想要提供建議的類型。接著再輸入文字內容後按下「Submit!」也許就能在下次的更新中看見你的創意哦！